En son mitingdeydi! Laricani bu sözleri yüzünden mi hedef alındı?

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş 18. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir gelişme yaşandı. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü öne sürdü.

Laricani ise sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Laricani mesajında öldürülen deniz kuvvetleri personeli için taziye dileyerek, Şehadetler bizi sarsmaz, birleştirir" dedi.

SON OLARAK KUDÜS GÜNÜ MİTİNGİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın "öldürüldü" iddiasıyla gündeme gelen İran Güvenlik Şefi Ali Laricani en son, cuma günü Tahran'da düzenlenen Kudüs Günü mitingine katılmış ve burada kameralar tarafından görüntülenmişti.

"BU SALDIRILAR ÇARESİZLİKTEN KAYNAKLANIYOR"

Miting sırasında gerçekleşen İsrail saldırısı için de yorum yapan Laricani, İsrail'i sert sözlerle hedef almıştı. Laricani, "Bu saldırılar korkudan ve çaresizlikten kaynaklanıyor. Güçlü olan biri gösterileri bombalamaz. Bu açıkça başarısızlığın göstergesi" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'A DA TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Başkanı Donald Trump'a da tepki gösteren Laricani, İran halkının baskılara boyun eğmeyeceğini vurguladı. Laricani, "Trump, İran halkının cesur, güçlü ve kararlı bir millet olduğunu anlamıyor. Baskı arttıkça bu kararlılık daha da güçlenecek" dedi.

LARİCANİ SON DÖNEMİN EN KRİTİK İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Ali Laricani, son haftalarda İran'daki güç dengelerinde öne çıkan isimlerden biri olarak gösteriliyordu. İsrail basını ve uluslararası yayın organlarında yer alan değerlendirmelere göre Laricani, Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünden sonra İran'ın güvenlik ve karar alma mekanizmasında daha da etkili hale geldi. Bazı haberlerde, geçiş sürecinde oluşturulan yapının en önemli aktörlerinden biri olduğu belirtildi.

Times of Israel'in daha önce aktardığına göre Laricani, son günlerde kamuoyu önüne de çıkmış, Tahran'daki Kudüs Günü gösterilerinde görüntülenmişti. Bu nedenle şimdi ortaya atılan "hedef alındı" iddiası, İran yönetiminin üst kademesine yönelik saldırı zincirinin yeni halkası olarak değerlendiriliyor.

DAHA ÖNCE DE HEDEFTEYDİ

Laricani'nin adı, savaşın ilk günlerinden bu yana hedef alınan üst düzey İranlı isimler arasında geçiyordu. İsrail medyasında ve bölgesel yayınlarda, daha önce de Laricani'nin vurulmuş olabileceğine dair haberler çıkmış, ancak ardından yayımlanan açıklamalar ve görüntülerle hayatta olduğu anlaşılmıştı. Bu nedenle son iddia da şimdilik bağımsız şekilde doğrulanmış değil.

Öte yandan ABD'nin de son günlerde Laricani hakkında bilgi sağlayanlara para ödülü vadeden adımlar attığı yönünde haberler yayımlandı. Bu durum, Laricani'nin yalnızca İran iç siyasetinde değil, savaşın bölgesel seyrinde de stratejik bir isim olarak görüldüğünü ortaya koydu.

İRAN CEPHESİNDEN HENÜZ SES YOK

Haberde en dikkat çekici nokta, İran tarafının sessizliği oldu. Tahran yönetimi henüz Laricani'nin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Bu da "öldürüldü mü, yaralandı mı, yoksa saldırıdan sağ mı kurtuldu?" sorularını gündemde tuttu. Şu aşamada kamuoyuna yansıyan bilgi, İsrail medyasındaki iddialarla sınırlı.

İran medyasından veya resmi makamlardan gelecek açıklamalar, iddianın doğruluğu açısından belirleyici olacak. Bölgedeki savaşın son günlerde Körfez ülkelerine, hava sahalarına ve enerji hatlarına da sıçraması nedeniyle Laricani'ye yönelik bu iddia, zaten yüksek olan gerilimi daha da artırabilecek bir gelişme olarak görülüyor.

İRAN'IN BİR BAŞKA KRİTİK İSMİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Tuğgeneral Gulam Rıza Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.