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Kontrolden çıkan kamyon bakkala daldı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan kamyon bakkala daldı: 1 yaralı
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Adana Yüreğir'de kontrolden çıkan kamyonun bakkala çarpması sonucu iş yeri sahibi hafif yaralandı. Sürücünün hızlı olduğu ve duramadığı belirtildi.

Adana'da kontrolden çıkan kamyonun bakkala daldığı kazada iş yeri sahibi hafif yaralandı. O anları anlatan iş yeri sahibi, "Kamyon şoförü hızlıydı, duramadı" dedi.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 33 AOL 302 plakalı kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bulvar üzerindeki bir bakkala çarptı.

Kazada iş yeri sahibi Ekrem Bayram hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ekrem Bayram'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Ekrem Bayram, "Kamyon şoförü hızlıydı, duramadı" dedi.

Kazanın ardından sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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