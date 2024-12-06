AGİT Genel Sekreterliği'ne ilk kez bir Türk seçildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı. Malta'da düzenlenen toplantıda geçen eylül ayından bu yana belirsizliğini koruyan AGİT Genel Sekreterliği görevi için Türkiye ve Yunanistan'ın ortak adayı kıdemli diplomat Feridun Sinirlioğlu belirlendi.

GÖREVİ ÜSTLENEN İLK TÜRK

Sinirlioğlu, AGİT'in temelini oluşturan 1975 tarihli Helsinki Nihai Senedi'nin 50 yıllık tarihinde AGİT Genel Sekreteri görevini üstlenen ilk Türk oldu. Karar; Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'dan 57 katılımcı üyenin onayıyla alındı. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre; önümüzdeki dönemde Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmeleri başlaması durumunda, AGİT'in önemli bir rol üstlenmesi muhtemel. AGİT Genel Sekreterleri, 3 yıllığına seçiliyor.

2015'teki geçici hükûmette Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Feridun Sinirlioğlu, Türkiye ve Yunanistan'ın Genel Sekreterlik için ortak adayı olmuştu. Büyükelçi Sinirlioğlu'nun AGİT Genel Sekreteri olarak atanmasına giden süreçte Türkiye tarafından yoğun diplomatik çabalar yürütüldü. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından AGİT'te karar alma süreçleri tamamen tıkanmış durumdaydı. Ülkeler arasında temel konularda herhangi bir uzlaşıya varılamıyordu. Bir önceki Genel Sekreter'in görev süresinin 2023 yılında dolmasına karşın, ülkelerin herhangi bir isim üzerinde anlaşamaması nedeniyle yerine yeni bir Genel Sekreter atanamamış ve görev süresi dokuz aylığına uzatılmıştı.

HAKAN FİDAN'DAN TEBRİK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AGİT Genel Sekreterliği görevine getirilen Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu sosyal medya hesabından tebrik etti. Bakan Fidan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hariciyemize uzun yıllar farklı görevlerde hizmet etmiş olan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanmasından dolayı tebrik ediyorum.

Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından 57 katılımcı üyenin onayıyla alınan bu karar, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkin rolünün ve iş birliği odaklı diplomasi yaklaşımının başarılı sonuçlarından biridir. İş birlikleri ve destekleri için tüm üye ülkelere teşekkür ediyorum.

Dünyanın derin krizler ve çatışmalarla sınandığı bu zor dönemde, AGİT'in barış, istikrar ve güvenlik adına önemli bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Sayın Sinirlioğlu'nun bu kritik görevde başarılı olacağına ve AGİT'in misyonunu daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Türkiye, küresel barış ve istikrar için çabalarını sürdürecektir."