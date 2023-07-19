Afganistan'a Çin'den Gıda Yardımı

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Çin'den gelen bir parti gıda yardımını yerel halka dağıtmaya başladığını duyurdu. Bu yardımın buğday unu, sarı kırık bezelye, bitkisel yağ ve tuz içerdiği belirtilerek, 70.000 yoksul Afgan'a iki ay boyunca destek olması bekleniyor.