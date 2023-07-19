Afganistan'a Çin'den Gıda Yardımı
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Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Çin'den gelen bir parti gıda yardımını yerel halka dağıtmaya başladığını duyurdu. Bu yardımın buğday unu, sarı kırık bezelye, bitkisel yağ ve tuz içerdiği belirtilerek, 70.000 yoksul Afgan'a iki ay boyunca destek olması bekleniyor.
KABİL, 19 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Çin'den gelen bir parti gıda yardımını yerel halka dağıtmaya başladığını duyurdu.
WFP'nin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre buğday unu, sarı kırık bezelye, bitkisel yağ ve tuzdan oluşan gıda yardımının savaştan zarar görmüş ülkedeki 70.000 yoksul Afgan'a iki ay boyunca destek olması bekleniyor.
Kaynak: Xinhua / Dünya