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Afganistan'a Çin'den Gıda Yardımı

Dünya Haberleri

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Çin'den gelen bir parti gıda yardımını yerel halka dağıtmaya başladığını duyurdu. Bu yardımın buğday unu, sarı kırık bezelye, bitkisel yağ ve tuz içerdiği belirtilerek, 70.000 yoksul Afgan'a iki ay boyunca destek olması bekleniyor.

BM Dünya Gıda Programı, Çin'in Yardımını, Gıda Güvencesi Olmayan 70.000 Afgan'a DağıttıAfganistan'ın başkenti Kabil'deki bir depoda Çin'den gönderilen gıda yardımları görülüyor, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

KABİL, 19 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Çin'den gelen bir parti gıda yardımını yerel halka dağıtmaya başladığını duyurdu.

WFP'nin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre buğday unu, sarı kırık bezelye, bitkisel yağ ve tuzdan oluşan gıda yardımının savaştan zarar görmüş ülkedeki 70.000 yoksul Afgan'a iki ay boyunca destek olması bekleniyor.

BM Dünya Gıda Programı, Çin'in Yardımını, Gıda Güvencesi Olmayan 70.000 Afgan'a DağıttıAfganistan'ın başkenti Kabil'deki bir depoda Çin'den gönderilen gıda yardımları görülüyor, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

BM Dünya Gıda Programı, Çin'in Yardımını, Gıda Güvencesi Olmayan 70.000 Afgan'a DağıttıAfganistan'ın başkenti Kabil'deki bir depoda bir görevli Çin'den gönderilen gıda yardımını taşıyor, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

BM Dünya Gıda Programı, Çin'in Yardımını, Gıda Güvencesi Olmayan 70.000 Afgan'a DağıttıAfganistan'ın başkenti Kabil'deki bir depoda Çin'den gönderilen gıda yardımlarını bir kamyona yükleyen görevliler, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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