Haberler

Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin Haber Videosunu İzle
Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medyada ün kazanan ilginç hikayelere bir yenisi daha eklendi. ABD'de yaşayan ve "konuşabilen domuz" olarak tanınan Merlin, Instagram'da ulaştığı 1,1 milyon takipçiyle Guinness Dünya Rekorları'na girerek adını zirveye yazdırdı. Guinness Dünya Rekorları yetkilileri, Merlin'in ulaştığı takipçi sayısını doğrularken bunu görenler" Bir domuz kadar olamadık" yorumu yaptı.

ABD'de yaşayan ve sosyal medyada büyük ilgi gören "Merlin" adlı domuz, sıra dışı yeteneğiyle adını Guinness Dünya Rekorları'na yazdırdı. Instagram'da 1,1 milyon takipçiye ulaşan Merlin, "en çok takip edilen domuz" unvanının sahibi oldu.

Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

DÜĞMELERE BASARAK KONUŞUYOR

Merlin'i diğerlerinden ayıran en dikkat çekici özelliği ise düğmelere basarak "konuşabilmesi." Sahibi tarafından eğitilen zeki domuz, farklı anlamlara gelen butonlara basarak ihtiyaçlarını ve duygularını ifade edebiliyor. Bu yönüyle sosyal medyada milyonlarca kişinin ilgisini çekmeyi başardı.

Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

SOSYAL MEDYANIN YENİ FENOMENİ

Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Merlin'in videoları, özellikle hayvan davranışlarına ilgi duyan kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Paylaşımlarda Merlin'in aç olduğunu belirtmesi, oyun istemesi ya da sahibine tepki vermesi gibi anlar öne çıkıyor.

Uzmanlara göre bu tür iletişim yöntemleri, hayvanların öğrenme kapasitesine dair önemli ipuçları sunuyor. Merlin'in başarısı, hem eğlenceli içerikleri hem de bilimsel açıdan yarattığı merak sayesinde dikkat çekiyor.

Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

GUINNESS'TEN RESMİ TESCİL

Guinness Dünya Rekorları yetkilileri, Merlin'in ulaştığı takipçi sayısını doğrulayarak "Instagram'da en çok takip edilen domuz" rekorunu resmen tescilledi. Böylece Merlin, sosyal medya dünyasında kendi alanında zirveye yerleşirken sosyal medya takipçileri farklı yorumlarda bulundu.

"Bir domuz kadar olamadık diyen" de oldu, "Trump ın daha fazla takipçisi var" diyen de, "1 milyon ahmak insan kitaba girmiş bence" diyen de...

Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu belli oldu

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında

Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Trump'tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti

Trump'tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı

İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı
A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu belli oldu

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu
Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul'da silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Genç futbolcu bayram için geldiği şehirde canından oldu
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Kayıp çok büyük