Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

ABD'de yaşayan ve sosyal medyada büyük ilgi gören "Merlin" adlı domuz, sıra dışı yeteneğiyle adını Guinness Dünya Rekorları'na yazdırdı. Instagram'da 1,1 milyon takipçiye ulaşan Merlin, "en çok takip edilen domuz" unvanının sahibi oldu.

DÜĞMELERE BASARAK KONUŞUYOR

Merlin'i diğerlerinden ayıran en dikkat çekici özelliği ise düğmelere basarak "konuşabilmesi." Sahibi tarafından eğitilen zeki domuz, farklı anlamlara gelen butonlara basarak ihtiyaçlarını ve duygularını ifade edebiliyor. Bu yönüyle sosyal medyada milyonlarca kişinin ilgisini çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYANIN YENİ FENOMENİ

Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Merlin'in videoları, özellikle hayvan davranışlarına ilgi duyan kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Paylaşımlarda Merlin'in aç olduğunu belirtmesi, oyun istemesi ya da sahibine tepki vermesi gibi anlar öne çıkıyor.

Uzmanlara göre bu tür iletişim yöntemleri, hayvanların öğrenme kapasitesine dair önemli ipuçları sunuyor. Merlin'in başarısı, hem eğlenceli içerikleri hem de bilimsel açıdan yarattığı merak sayesinde dikkat çekiyor.

GUINNESS'TEN RESMİ TESCİL

Guinness Dünya Rekorları yetkilileri, Merlin'in ulaştığı takipçi sayısını doğrulayarak "Instagram'da en çok takip edilen domuz" rekorunu resmen tescilledi. Böylece Merlin, sosyal medya dünyasında kendi alanında zirveye yerleşirken sosyal medya takipçileri farklı yorumlarda bulundu.

"Bir domuz kadar olamadık diyen" de oldu, "Trump ın daha fazla takipçisi var" diyen de, "1 milyon ahmak insan kitaba girmiş bence" diyen de...