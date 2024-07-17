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Açık açık taş koyuyorlar! Suriye ile normalleşme adımı ABD'yi rahatsız etti

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Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirme adımları ile ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, iki ülke arasındaki bu çabaları desteklemediklerini belirtti. Bakanlık yetkilisi, "Türkiye ile Suriye arasında normalleşme olacağına dair bilgilendirmeler görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu normalleşme çabalarını desteklemiyor" dedi.

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirme adımları ile ilgili açıklama yapan ABD, rahatsızlığını açık açık dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Suriye arasında normalleşme olacağına dair bilgilendirmeler görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu normalleşme çabalarını desteklemiyor" ifadelerini kullandı.

NORMALLEŞME ÇABALARI ABD'NİN HOŞUNA GİTMEDİ

Türkiye ile Suriye arasında 12 yıldır kopuk olan ilişkilerin yeniden başlaması için umut doğdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye lideri Beşar Esed ile görüşebileceğini söylerken, ABD'den Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımlarına açıklama geldi.

"ABD NORMALLEŞME ÇABALARINI DESTEKLEMİYOR"

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rudaw'a yaptığı açıklamada bu adımları desteklemediğini söyledi. Bakanlık sözcüsü, "Türkiye ile Suriye arasında normalleşme olacağına dair bilgilendirmeler görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu normalleşme çabalarını desteklemiyor" dedi.

Açık açık taş koyuyorlar Suriye ile normalleşme adımı ABD'yi rahatsız etti

"ESED REJİMİ İLE İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRMEYECEĞİZ"

ABD'li yetkili sözlerini şu şekilde sürdürdü: "ABD olarak, bu soruna siyasi bir çözüm yönünde ciddi bir ilerleme görmediğimiz sürece Esad rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyeceğiz. Suriye rejimiyle ilişkisi olan tüm ülkelere, bu ilişkileri Suriyelilerin insani durumu, insan hakları ve güvenlik durumunu iyileştirmek ve BM'nin 4456 sayılı kararının hedeflerine ulaşmak için kullanmaları çağrısında bulunduk."

ERDOĞAN: BİZİ KİMSENİN DAR KALIPLARA HAPSETMESİNE İZİN VERMEYİZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış siyasette yeni denklemler kurmanın ihtiyaç haline geldiğini belirtti. Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye coğrafi, beşeri, ekonomik ve tarihi bağları itibariyle tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir. Bizim için batı dünyası ile ilişkilerimizi ilerletmek ne kadar önemli ise Asya, Afrika ve Latin Amerika'ya kadar işbirliğimizi güçlendirmemiz aynı derecede önemlidir. Bizi kimsenin dar kalıplarına hapsedilmesine izin vermeyiz.

Açık açık taş koyuyorlar Suriye ile normalleşme adımı ABD'yi rahatsız etti

ESED: TÜRK ASKERLERİ SURİYE'DEN ÇEKİLİRSE GÖRÜŞÜRÜZ

Öte yandan önceki gün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt gelmişti. Görüşmelerin başlayabileceğini belirten Esed, şartlarını sıralamıştı. Esed ülkesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin içeriğe bağlı olduğunu belirtmişti. Esed, Erdoğan ile "Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusunun gündeme gelmesi halinde görüşeceğini" söylemişti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri ABD Dışişleri Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Beşşar Esed Türkiye Suriye Suriye Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

MASUMANE3438:

merak etmeyin normalleşmez zaten icerideki bizim halkın Suriyelilere olan tepkisi için bu adımlar en baştan Suriye politikası hataliydi bedeli çok ağır oldu dahada olacak gelecek karanlık

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Kralçıplak:

ABD Rusya pkk ypg den rahatsız olmuyor illa Türk askeri çekilsin diyor

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