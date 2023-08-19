Tayvan'ın ABD ziyareti kriz çıkardı! Çin ordusu tatbikat için bölgeye 42 jet ve 8 savaş gemisi gönderdi

Tayvan lider yardımcısı William Lai'nin Paraguay ziyareti öncesinde ABD'ye uğramasına öfkelenen Çin bir 'uyarı' tatbikatı başlatarak 42 savaş uçağı ve 8 savaş gemisini bölgeye gönderdi.

PARAGUAY ÖNCESİ ABD ZİYARETİ ÇİN'İ KIZDIRDI

Tayvan lider yardımcısı William Lai'nin Paraguay'ın göreve yeni gelen Devlet Başkanı Santiago Pena'nın 15 Ağustos'taki yemin törenine katılmak üzere ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde New York'a ve San Franciso'ya uğraması Çin'i kızdırdı.

TAYVAN ADASI ÇEVRESİNDE ASKERİ TATBİKAT

Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılacak liderlik seçimlerinde aday olan Demokratik İlerici Partisi (DPP) lideri William Lai'nın 'sürekli sorun çıkardığını' öne süren Çin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli adımların atılacağını duyurdu. Ve beklenen adım bugün geldi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, Tayvan adası çevresinde ortak hava ve deniz devriyeleri ile askeri tatbikat başlatıldığı duyuruldu.

SAVAŞMA YETENEĞİNİ TEST EDECEKLER

Sözcü Shi Yi, devriyelerin ve tatbikatların askeri gemiler ile uçakların koordinasyonunu, hava ve deniz alanlarının kontrolünü ele geçirme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Shi, silahlı kuvvetlerin gerçek savaş koşullarında savaşma yeteneğinin test edileceğini aktardı. Tayvan lider vekili Lai'nin Paraguay ziyareti öncesi ABD'ye geçmesine işaret eden Shi, bugün başlatılan devriyelerin ve tatbikatların "Tayvan'ın bağımsızlığı" düşüncesindeki ayrılıkçıların yabancı unsurlarla iş birliğine ve onların provokasyonlarına karşı sert bir uyarı işlevi gördüğünü ifade etti.

BÖLGEYE 42 JET VE 8 SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERDİLER

Tayvan, yerel saatle sabah 9'dan itibaren 42 savaş uçağının hava savunma bölgelerine girdiğini, jetlere 8 adet Çin savaş gemisinin eşlik ettiğini duyurdu. Adanın savunma bakanlığından yapılan açıklamaya göre savaş uçaklarından 26'sı Tayvan Boğazı'nın orta hattını geçti. Tayvan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'in saçma bahanelerle Tatbikat yaptığı belirtildi ve "bu tür mantıksız ve kışkırtıcı davranışların" şiddetle kınadığı vurgulandı.

DÜNYADA YALNIZCA 13 ÜLKE TARAFINDAN TANINIYOR

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ın idaresini eline almayı istiyor ve bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor. Tayvan, dünyada yalnızca 13 ülke tarafından resmi olarak tanınıyor.