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ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek

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ABD'nin 560 milyar dolar piyasa değerine sahip en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, New York'ta silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçarak izini kaybettiren saldırganın başına 10 bin dolar ödül koyuldu. Öte yandan korkunç saldırının görüntülerinde saldırganın pusuda beklediği ve silahının tutukluk yapmasına rağmen arızayı hızlıca giderdiği görülüyor.

ABD'de New York polisi (NYPD), ülkenin önde gelen sağlık sigorta şirketi UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi ( Ceo ) Brian Thompson'ın katilinin yakalanması için şehirde kapsamlı arama başlattı.

ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek

PUSUDA BEKLEMİŞ

NYPD, bu sabah gerçekleşen silahlı saldırı nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Toplantıda NYPD'den komiser Jessica Tisch, saldırganın Thompson'ı öldürmek için pusuda beklediğinin anlaşıldığını belirterek, "Birçok kişi şüphelinin yanından geçti ancak o kurbanını bekleyerek onu hedef aldı. Kurbanı konferans salonuna yürürken şüpheli arkadan yaklaşıp birkaç el ateş etti, en az bir kez sırtından ve en az bir kez de sağ yanından vurdu." dedi.

BAŞINA 10 BİN DOLAR ÖDÜL KONULDU

Saldırganın önce yürüyerek olay yerinden kaçtığı ve sonrasında da belediyeye ait sokaklarda bulunan e-bisiklet ile Central Park'ta görüldüğünü belirten Tisch, güvenlik kameralarından alınan fotoğrafları paylaşarak zanlının yakalanması için halktan yardım istedi. Tisch, zanlının yakalanması için 10 bin dolar ödül koyduklarını belirterek, "NYPD, şu an tam bir soruşturma yürütüyor ve şüpheli yakalanana kadar rahat nefes almayacak." ifadesini kullandı.

ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek

"BU RASTGELE BİR ŞİDDET EYLEMİ GİBİ GÖRÜNMÜYOR"

NYPD Baş Dedektifi Joseph Kenny de kamera kayıtlarına göre maske takmış beyaz bir erkek olan zanlının otel önüne yaya geldiği, saldırıda birkaç el ateş ettikten sonra silahının tutukluluk yaptığı ve arızayı hızlıca gidererek ateşe devam ettiği detaylarını paylaştı.Kenny, saldırganının profesyonelliği konusundaki sorulara, soruşturmanın sürdüğüne işaret ederek cevap vermezken, ayrıca olay yerinde bulunan bir cep telefonunun da incelenmeye alındığını belirtti.Thompson'ın ailesi ile görüşülüp sosyal medya hesaplarının incelendiğini, görgü tanıkları ve otel çalışanları ile konuşulduğunu belirten Kenny, "Bu cinayetin nedeni şu anda bilinmiyor ancak eldeki kanıtlara dayanarak, kurbanın özellikle hedef alındığı anlaşılıyor. Bu rastgele bir şiddet eylemi gibi görünmüyor." dedi.

ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek

NE OLMUŞTU?

ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi ( Ceo ) Brian Thompson, New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken bu sabah uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Son 20 yıldır ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare için çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu.ABD'nin 560 milyar dolar piyasa değerine sahip en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, New York'ta silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçarak izini kaybettiren saldırganın başına 10 bin dolar ödül koyuldu.ABD'de 560 milyar dolar piyasa değerine sahip şirketin CEO'su Brian Thompson, otelin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİbrahim Uyanık:

Komikler şakalar

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Haber YorumlarıMevlüt:

10 bin mı. Bu paraya kimse başını belaya sokmaz

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Haber YorumlarıNAKRE:

O kadar büyük bir bütçesi olan bir şirket kendi ceo'sunu öldürüp kaçan saldırgana 10 bin dolar ödül mü veriyormuş ödül çok fazla değilmi biraz düşürün bari ceo larına verdikleri değer bu kadarmi diyelim ne diyelim

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