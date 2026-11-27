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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, olaylı mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Gürcistan'a gidiş yolculuğunda uçağına yıldırım düşen siyah-beyazlı kafile, İstanbul'a dönüş yolunda da sorun yaşadı.

BU KEZ RÜZGARA TAKILDILAR

Batum Havalimanı'nda etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, planlanan saatte kalkış yapamadı. Yaşanan gelişmenin ardından siyah-beyazlı kulüpten açıklama geldi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Batum Havalimanı'nda etkili olan yoğun rüzgar nedeniyle uçağımız henüz kalkış gerçekleştirememiştir." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'A DÖNÜŞLERİ GECİKTİ

İstanbul'a saat 13.50'de inmesi planlanan uçağın gecikmeli olarak varması bekleniyor. Siyah-beyazlı kafilenin dönüş uçağından takım fotoğrafı da paylaşıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, fotoğrafta en önde yer aldı.

EMİRHAN TOPÇU'DAN GÜLÜMSETEN PAYLAŞIM

Öte yandan Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, uçakta uyuyan takım kaptanı Orkun Kökçü'nün fotoğrafını "Uyan güzel" notuyla paylaştı.