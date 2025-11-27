ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

ABD'de Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan 2 Ulusal Muhafız dün yerel saatle 14.15 bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

2 ULUSAL MUHAFIZ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 Ulusal Muhafız tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybederken ABD Başkanı Donald Trump ülkeyi ayağa kaldıran saldırıya sert tepki gösterdi.

TRUMP: BU BİR TERÖR SALDIRISI

Saldırıyı "iğrenç bir saldırı" ve "nefret dolu bir eylem" olarak tanımlayan Trump, saldırıyı bir "terör saldırısı" olarak değerlendirdiklerini belirtti.

AFGAN UYRUKLU KİŞİLERİN BAŞVURULARI ASKIYA ALINDI

Trump saldırganın Afgan uyruklu bir şahıs olduğunu açıklarken ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri ise Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personelinin öldürüldüğü saldırının ardından, Afgan uyruklu kişilerin tüm göçmenlik başvurularını askıya aldı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği de belli oldu. 2 Ulusal Muhafız'ı öldüren saldırganın Afgan uyruklu 29 yaşındaki Rahmanullah Lakanwal olduğu açıklandı.

10 YIL BOYUNCA AFGAN ORDUSUNDA GÖREV YAPMIŞ

Taliban'dan kaçarak eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ABD'ye giren Lakanwal'ın 10 yıl boyunca ABD Özel Kuvvetleri birlikleriyle birlikte Afgan ordusunda görev yaptığı ortaya çıktı.

SEDYE İLE GÖTÜRÜLDÜ

Ajanslar saldırı sonrası etkisiz hale getirilen Lakanwal'ın sedye ile götürüldüğü anlara ilişkin görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.