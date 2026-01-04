'ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela'ya girdi' iddiası

ABD dün gece saatlerinde Venezuela'nın başkenti Caracas'a operasyon için düğmeye bastı. ABD ordusunun seçkin birlikleri arasında yer alan Delta Force, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yataklarında gözaltına aldı. Esir alınan Maduro ve eşi New York'a getirilirken, yargılamalarına başlanacak.

"ABD ASKERİ UÇAKLARI, ALTIN REZERVLERİ İÇİN VENEZUELA'DA"

Operasyondan sonra yaptığı açıklamada, Venezuela'daki altın ve petrol rezervlerine dikkat çeken ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasını doğrulayan bir iddia gündeme geldi. Rusya basını, ABD'ye ait C-17 tipi askeri kargo uçaklarının Venezuela'nın 3 milyar dolarlık altın rezervi için ülkeye girdiğini öne sürdü.

TRUMP: VENEZUELA'YI BİZ YÖNETECEĞİZ

Öte yandan Trump, Venezuela'nın rezervleriyle ilgili şunları söylemişti: "Güvenilir dönüşüm süreci yapılana kadar Venezuela'yı biz yöneteceğiz. Olabildiğince çabuk olmasını istiyoruz ancak bu biraz zaman alacak. Çünkü petrol altyapıları çok tehlikeli. Biz Venezuela halkı için barış ve adalet istiyoruz.

"PETROL ŞİRKETLERİMİZ VENEZUELA'YA GİDECEKLER"

Biz burada çok büyük bir petrol şirketine sahibiz. Onlar Venezuela'ya gidecekler, yıkılmış halde bulunan petrol tesislerini tamir ettikten sonra ülkeye para akışını başlatacaklar.

"KAYNAKLAR KORUYABİLENLERİN KONTROLÜNDE OLACAK"

Gelecekte ticaret ve bölge kaynakları koruyabilenlerin kontrolünde olacak. Tarifeler ülkemizi zenginleştirdi. Bunlar aslında küresel gücü belirleyen temel değerler. Sınırlarımızı güvenli halde tutacağız. Kartelleri ezip yok edeceğiz. Yurttaşlarımızı yurt içinde yurt dışında koruyacağız. Bu operasyon aynı zamanda ABD'nin egemenliğini tehdit eden herkese emsal teşkil etmeli."

"VENEZUELA'DA BİR GRUP OLMASINI İSTİYORUZ"

Venezuela'yı yöneteceklerine dair açıklamasıyla ne kastettiği sorulan Trump, şu ifadeleri kullanmıştı: "Orada bir grup olmasını istiyoruz. Petrol şirketlerinin milyonlarca dolarlık yatırımından bahsediyoruz. Onların zararının karşılanması gerekiyor. Orayı düzgün şekilde yöneteceğiz. Bu çetelerin oradan giderilmesine dikkat edeceğiz. Sahada asker olması gerekirse ondan da çekinmeyiz. Biz ülkenin doğru yönetilmesine dikkat edeceğiz. İşler ters de gidebilirdi. Çok sayıda insan da kaybedebilirdik. Onurumuzu kaybedebilirdik."

"ÜLKEYİ DOĞRU YOLA SOKACAĞIZ"

"Ülkeyi doğru şekilde yöneteceğiz. Çok adil yöneteceğiz. Halka para vereceğiz. Oradaki petrol sektörünü zaten biz inşa ettik. Geçmişteki başkanlar bunların çalınmasına ses çıkarmadılar. Geç kaldık ama nihayet yaptık.

Şu anda farklı insanları görevlendiriyoruz. Sizlere de açıklayacağız. Zaman içerisinde arkamda gördüğünüz insanlar yönetecek. Ölü bir ülkeden bahsetmiyoruz. Venezuela'da kötü insanlar vardı. Liderlikte olmaması gereken insanlar var. Orada çok güzel insanlar var. Bu insanlar ülkeyi doğru yola sokacaklar. Bizim ülkemizdeki insanlar için geri dönüş sağlanacak.

"VENEZUELA'DAKİ VARLIĞIMIZ PETROLLE İLGİLİ"

Venezuela'daki varlığımız petrolle ilgili. Oraya uzmanlarımızı göndereceğiz. Ciddi miktarda zenginliği sahadan çıkaracağız. Bu zenginlik Venezuela halkına gidecek. Bizim yaşadığımız zararların ödenmesi şeklinde aynı zamanda bize gelecek."

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.