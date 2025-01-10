Üye Girişi
Haberler
Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi
Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden yangınlarla ilgili emniyet yetkilileri, yangının yakınlarındaki West Valley bölgesinde kimliği henüz açıklanmayan kişiyi kundaklama şüphesiyle gözaltına aldı.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki orman yangınları, rüzgarın yön değiştirmesiyle 5 ayrı noktada devam ediyor.

20 BİN DÖNÜM ALAN KÜL OLDU

Los Angeles bölgesi adli tıp kurumu, günlerdir devam eden yangınlar nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi. California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, Eaton bölgesinde yaklaşık 14 bin dönümlük alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamazken, Palisades bölgesindeki yaklaşık 20 bin dönümlük alanı kül eden yangının yüzde 6'sı kontrol altına alındı.

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

NBC News'ün haberine göre, Los Angeles emniyet yetkilileri, yangının yakınlarındaki West Valley bölgesinde kimliği henüz açıklanmayan kişiyi kundaklama şüphesiyle gözaltına aldı. Çevredekilerin "ateş yakmaya çalıştığını" öne sürdükleri zanlının olayla ilgisi araştırılıyor. Yetkililer, ayrıca bölgedeki diğer yangınlarla olası bağlantıları da araştırıyor.

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

TAHLİYE OPERASYONU DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekiplerinin Los Angeles'in Topanga bölgesinde alevlerin yerleşim birimlerine ulaşmasını engellemek için yaptıkları çalışmalar devam ederken, birçok bölge sakini de tahliye ediliyor. Meteorolojik verilere göre, rüzgarların bazı bölgelerde yeniden etkili olması beklenirken, tahliye kararları da bu verilere istinaden alınıyor. Yangına havadan helikopterlerle müdahale sürerken, karadan da itfaiye çalışanları, alevlerin ormanlık alan içindeki evlere sıçramasını engellemek için çalışıyor. Öte yandan, 8 bin personel ile yangın söndürme çalışmalarına destek veren California Ulusal Muhafız Birlikleri ve bölge polisi, yağma ve hırsızlık olaylarının yaşanmaması için tahliye edilen bölgelerdeki giriş ve çıkışlara kontrol noktası oluşturdu. Söz konusu noktalarda zırhlı personel taşıyıcıları ve tam teçhizatlı olarak nöbet tutan Ulusal Muhafızlar, ayrıca arama kurtarma ve enkaz temizleme çalışmalarına da destek olacak.

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ÜNLÜ OYUNCU MEL GIBSON DA EVİNİ KAYBETTİ

Yangında hasar gören yapılar arasında birçok Hollywood ünlüsünün konutu da bulunuyor. The Hill'in haberine göre, ünlü oyuncu Mel Gibson da yangın nedeniyle evini kaybedenler arasında yer aldı. Gibson, yangın haberini ünlü podcast sunucusu Joe Rogan'ın programına konuk olduğu Texas eyaletinde aldığını belirterek, "Çok duygusaldı. Hiç böyle bir yangın görmemiştim." ifadelerini kullandı. Yangında evini kaybeden ünlülerden Billy Crystal ise 1979'dan beri eşiyle yaşadığı evin yanmasından dolayı çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Evin her köşesi sevgiyle doluydu. Ama güzel anılar elimizden alınamaz, çocuklarımız ve arkadaşlarımızın sevgisiyle bu süreci atlatacağız." dedi. Jeff Bridges'ın menajeri ise oyuncunun ailesine ait bir evin yandığını açıkladı. Los Angeles'ı kasıp kavuran yangınlarda daha önce Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün evlerini kaybettiği belirtilmişti.

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
img

Yönetimin sözleşme uzatma teklifini 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
img

Tarihi yangınla küle dönen şehirde yağma başladı
img

İkinci el araç fiyatları tam 5 katına çıktı
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Bunlar da hHelp Amerika diye yazan süper zeki amerikalar var mı acaba, gerçi o kadar zekisi bizde olur, bu yangın biraz daha sürerse bizimkiler Amerika bayraklarını profil resmi yapıp hepimiz amerikaliyiz diye bağırır diye düşünüyorum.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVedat Arman:

Bi tane gariban bulup üzerine yıkarlar olayı. Sonrada olayı kapatırlar. Ama İlahi adaletin tecellisi olduğunu hepimiz gördük. Mazlumun evinde yangın varken zalimin evini boş bırakmazlar…

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemre null:

demek ki neymiş şehirlerde ağaçla fazla olmamali beton olmali heryer agac olursa biz de böyle oluruz şehirlerdeki tüm ağaçlar yerinden sökülüp dağlara tarlalara şehirden uzak yerlere götürulup ekilmelidir şehire en yakın ağaç 2 km mesafe de olmali

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Yessssss

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıServet Capkur:

bunuda deaş yaptı demezlerse görün bak

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Demek ki neymiş , Amerika’da rüzgarlı , fırtınalı havalarda benzin bidonunu alıp ormanda yürüyüşe çıkacaksın…

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFake You hard:

Hahahaha ulan ellerine saglik cok guzel is yapmissin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muslera, Galatasaray'ı reddetti

Yönetimin sözleşme uzatma teklifini 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 83. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Cuma günü hangi diziler var? 10 Ocak Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 83. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Show TV 10 Ocak Canlı izle! KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Ocak Karatay, Selçuklu, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 10 Ocak yeni bölüm fragman izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Ocak Ödemiş, Kiraz, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 90. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 90. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 697. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.