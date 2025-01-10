ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki orman yangınları, rüzgarın yön değiştirmesiyle 5 ayrı noktada devam ediyor.

20 BİN DÖNÜM ALAN KÜL OLDU

Los Angeles bölgesi adli tıp kurumu, günlerdir devam eden yangınlar nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi. California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, Eaton bölgesinde yaklaşık 14 bin dönümlük alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamazken, Palisades bölgesindeki yaklaşık 20 bin dönümlük alanı kül eden yangının yüzde 6'sı kontrol altına alındı.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

NBC News'ün haberine göre, Los Angeles emniyet yetkilileri, yangının yakınlarındaki West Valley bölgesinde kimliği henüz açıklanmayan kişiyi kundaklama şüphesiyle gözaltına aldı. Çevredekilerin "ateş yakmaya çalıştığını" öne sürdükleri zanlının olayla ilgisi araştırılıyor. Yetkililer, ayrıca bölgedeki diğer yangınlarla olası bağlantıları da araştırıyor.

TAHLİYE OPERASYONU DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekiplerinin Los Angeles'in Topanga bölgesinde alevlerin yerleşim birimlerine ulaşmasını engellemek için yaptıkları çalışmalar devam ederken, birçok bölge sakini de tahliye ediliyor. Meteorolojik verilere göre, rüzgarların bazı bölgelerde yeniden etkili olması beklenirken, tahliye kararları da bu verilere istinaden alınıyor. Yangına havadan helikopterlerle müdahale sürerken, karadan da itfaiye çalışanları, alevlerin ormanlık alan içindeki evlere sıçramasını engellemek için çalışıyor. Öte yandan, 8 bin personel ile yangın söndürme çalışmalarına destek veren California Ulusal Muhafız Birlikleri ve bölge polisi, yağma ve hırsızlık olaylarının yaşanmaması için tahliye edilen bölgelerdeki giriş ve çıkışlara kontrol noktası oluşturdu. Söz konusu noktalarda zırhlı personel taşıyıcıları ve tam teçhizatlı olarak nöbet tutan Ulusal Muhafızlar, ayrıca arama kurtarma ve enkaz temizleme çalışmalarına da destek olacak.

ÜNLÜ OYUNCU MEL GIBSON DA EVİNİ KAYBETTİ

Yangında hasar gören yapılar arasında birçok Hollywood ünlüsünün konutu da bulunuyor. The Hill'in haberine göre, ünlü oyuncu Mel Gibson da yangın nedeniyle evini kaybedenler arasında yer aldı. Gibson, yangın haberini ünlü podcast sunucusu Joe Rogan'ın programına konuk olduğu Texas eyaletinde aldığını belirterek, "Çok duygusaldı. Hiç böyle bir yangın görmemiştim." ifadelerini kullandı. Yangında evini kaybeden ünlülerden Billy Crystal ise 1979'dan beri eşiyle yaşadığı evin yanmasından dolayı çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Evin her köşesi sevgiyle doluydu. Ama güzel anılar elimizden alınamaz, çocuklarımız ve arkadaşlarımızın sevgisiyle bu süreci atlatacağız." dedi. Jeff Bridges'ın menajeri ise oyuncunun ailesine ait bir evin yandığını açıkladı. Los Angeles'ı kasıp kavuran yangınlarda daha önce Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün evlerini kaybettiği belirtilmişti.