Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı

ABD, İran ile nükleer müzakerelerin hemen ardından Avrupa ve Orta Doğu'daki hava üslerine çok sayıda savaş uçağı, tanker ve istihbarat unsuru sevk etti; bu hareketlilik bölge gerilimlerini daha da artırdı. ABD basını İran'a yönelik saldırı için tarih üstüne tarih verirken, Polonya Başbakanı Tusk'ın vatandaşlarına yönelik "İran'ı terk edin, birkaç saat içinde çıkışlar mümkün olmayabilir" çağrısı büyük tedirginlik yarattı.

SAVAŞ UÇAKLARI BÖLGEYE YÖNELDİ

Amerikan kaynaklarına göre son 48 saatte Avrupa'daki İngiltere ve ABD üslerinden kalkan F-22 ve F-35 tipi savaş uçakları, havadan yakıt ikmali yapan tanker uçakları eşliğinde bölgeye yöneldi.

F-22'LER İNGİLTERE'YE ULAŞTI

Özellikle İngiltere'deki RAF Lakenheath üssünden 18 F-35 uçağının tankerlerle birlikte hareket ettiği, ABD'deki Joint Base Langley-Eustis'ten gelen F-22 uçaklarının ise İngiltere'ye ulaştığı görüldü.

Katar'daki El Udeid Hava Üssü'ne konuşlanan sinyal istihbarat uçağı RC-135 Rivet Joint ile Akdeniz üzerinde devriye gezen P-8 Poseidon deniz gözetleme uçaklarının da görev yaptığı bildirildi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

ABD yönetiminin bu askeri sevkiyatları, İran'ın olası bir saldırı veya nükleer faaliyetlerine yönelik hazırlığa işaret ediyor. İran tarafı da Hürmüz Boğazı civarında tatbikatlar ve savunma önlemleriyle karşılık verdiğini açıkladı.

"SALDIRI CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK"

ABD medyasında yer alan haberlere göre ABD'nin İran'a yönelik saldırısı ise cumartesi günü başlayacak. Basında yer ala bu detay dünyada büyük tedirginlik yarattı.

NATO İLE KOORDİNASYON İÇİNDELER

Öte yandan bölgeye sevk edilen "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi gibi deniz unsurlarının NATO ve diğer müttefiklerle koordinasyon içinde bulunduğu ve Washington'un hem caydırıcılık hem de operasyonel hazırlığını artırdığı değerlendirmesi yapılıyor.

POLONYA'DAN KRİTİK ÇAĞRI: İRAN'I HEMEN TERK EDİN

Tüm dünya olası bir saldırının ne zaman başlayacağını merak ederken Polonya Başbakanı Donald Tusk'tan önemli bir uyarı geldi.

"GELECEK BİRKAÇ SAAT İÇİNDE İMKANSIZ HALE GELEBİLİR"

Tusk, İran'daki tüm Polonya vatandaşları ülkeyi tahliye etmeleri konusunda uyardı. Tusk, "Gelecek birkaç saat içinde İran'dan çıkışların imkansız hale gelebileceğini" vurguladı.

SAVAŞ MI BAŞLIYOR?

Tusk'ın uyarısı, ABD saldırısının "gelecek birkaç saat içinde" başlayabileceğine dair söylentilere yol açtı. ABD Başkanı ve İran'dan herhangi bir açıklama gelmedi.