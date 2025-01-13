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Yangın felaketiyle mücadele eden ABD'nin California eyaletinin haritası ile Washington'ın 22 milyar dolarlık desteğiyle İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nin haritası arasındaki benzerlik sosyal medyada gündem oldu.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kenti, ülke tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınlarla mücadele etmeye devam ediyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

ABD'nin California Eyaletindeki Yangınlar ve Gazze Şeridi'nin Haritası Arasındaki Benzerlik Gündemde

10 BİNDEN FAZLA YAPI HASAR GÖRDÜ, 150 BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Yangınların 6. gününde, rüzgarın hız kazanmasıyla alevler yeniden yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi ve tahliye edilen 700'den fazla bölge sakini de barınaklara yerleştirildi.

ABD'nin California Eyaletindeki Yangınlar ve Gazze Şeridi'nin Haritası Arasındaki Benzerlik Gündemde

BENZERLİK GÜNDEM OLDU

Öte yandan, yangın felaketiyle mücadele eden ABD'nin California eyaletinin haritası ile Washington'ın 22 milyar dolarlık desteğiyle İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nin haritası arasındaki benzerlik sosyal medyada gündem oldu.

ABD'nin California Eyaletindeki Yangınlar ve Gazze Şeridi'nin Haritası Arasındaki Benzerlik Gündemde

Benzerlikleri gündem oldu! 6 gündür yanan California'nın son hali Gazze'yi anımsattı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMerxas:

yinede İsrail sevgimiz sonsuzdur. ortadoğunun babası İsrail Kürtlerin umudu..

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Haber YorumlarıPanther Panthera:

ilahi adalet. Yanan yahudi sinagoglar gorduk.

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Haber YorumlarıAli Tezel:

Admin bu nekadar reklamdır. İnsaf biraz.

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Haber YorumlarıHasan Temiz:

Bunun ilahi adetle filan ilgisi yok, harita Gazzeye göre çizilmiş. Gerçekte öyle değil. Öyle bile olsa doğal felaketlere bir anlam çıkarmak kadar saçma bisi yok. Savaştan once de Amerikada bir sürü felaket oldu. Türkiye de Şubat.depreminde bir sürü il yıkıldı, ne alakası var Gazze ile.

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Haber YorumlarıGenco:

Soykırımcılara ettiğimiz beddualara, ateistler alaycı yorumlar yapıyorlardı. Haşa, “ duymuyor mu görmüyor mu dualarınız neden kabul olmuyor “ diye.. Allahı ve adaletini ve intikamını inkar edenler neredesiniz ? Okuyup, görüyor musunuz Allah’ın bu ibretlik intikamını, gazabını ve mesajını.??? Bunu da görmüyor ve idrak edemiyorsanız, yüce Allah’ın söylediği ümitsiz vakalardansınız ne diyelim…

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Haber YorumlarıGokhan Turhan:

rabbimin sopası yok sopayı da Rabbım yapti

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