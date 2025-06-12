ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin

İran ve ABD arasında nükleer gerilim tırmanıyor. İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, dün yaptığı açıklamada nükleer müzakereler veya Washington ile bir çatışma durumunda, Tahran'ın bölgedeki ABD üslerini vuracağını söyledi. Tahran'ın bu açıklamasının ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi.

BEYAZ SARAY TAHLİYE HABERİNİ DOĞRULADI

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, tahliye haberini doğrulayarak, "Dışişleri Bakanlığı yurtdışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı" açıklamasını yaptı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de Ortadoğu'daki personelin aileleri için tahliye onayı verdiği bildirildi. Hegseth, bölgede görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını doğrulayarak, "Ortadoğu'da gelişmekte olan gerginliği izliyoruz" dedi.

"IRAK'A SEYAHAT ETMEYİN" UYARISI

Associated Press haber ajansına göre ABD, Bahreyn ve Kuveyt'teki zaruri olmayan diplomatik personel ve ailelerin tahliyesine hazırlanıyor. Bununla birlikte Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemesini tavsiye etti.

IRAKLI KAYNAKLAR: TAHLİYEYİ GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK

Iraklı kaynaklar, tahliyeyi gerektirecek herhangi bir güvenlik durumu tespit etmediklerini belirtti. Üst düzey bir İranlı güvenlik yetkilisi de İran Basın TV'ye yaptığı açıklamada, ABD personelinin çekilmesinin bir tehdit mesajı olmadığını söyledi.

İRAN: DOST BİR ÜLKE İSRAİL SALDIRISINA KARŞI BİZİ UYARDI

Üst düzey İranlı yetkili, Bölgesel tansiyonu tırmandırmanın, İran'ın ABD ile pazar günü yapacağı nükleer görüşmeleri etkilemeyi hedefleyen "psikolojik bir savaş" olduğunu söyledi. Bölgedeki dost bir ülkenin, İran'ı olası bir İsrail saldırısına karşı uyardığına da dikkat çeken yetkili, "İran, yükselen bölgesel tansiyona rağmen İran Uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyecek" dedi. Amerikan NBC News'e konuşan kaynaklar da İsrail'in ABD desteği olmadan İran'a askeri saldırı düzenlemeyi değerlendirdiğini açıkladı.

TRUMP: NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, "bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği" gerekçesiyle aldıklarını söyledi. Trump, Ortadoğu genelinde birçok ülkedeki zorunlu olmayan ABD'li personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına yönelik talimatları yorumlarken, "Evet, oradan çekiliyorlar çünkü orası tehlikeli bir yer olabilir. Neler olacağını göreceğiz. Çekilme kararını personelimize bildirdik" diye konuştu. Bölgedeki gerilimin azaltılması konusundaki sorulara da yanıt veren Trump, İran'ın nükleer programı konusundaki tutumunu yineleyerek, "Asla nükleer silaha sahip olamazlar. Bu kadar basit. Nükleer silaha sahip olamazlar. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

"ABD ORDUSU ZAFER ÜSTÜNE ZAFER KAZANACAK"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun ilerleyen günlerde başarılar elde edeceğini belirtti. "İlerleyen günlerde ve gelecek her kuşakta, ABD Ordusu'nun zafer üstüne zafer kazanacağına her zamankinden daha fazla inanıyorum." ifadelerini kullanan Trump, orduya seslenerek "Amerika'yı dünyanın öbür ucuna kadar savunacaksınız" mesajını verdi.

"NÜKLEER SİLAHA ÇOK BENZEYEN BİR ŞEY"

Öte yandan Hegseth, ABD Senatosu'nda katıldığı oturumda İran'ın nükleer programına ilişkin kendi iddialarını dile getirdi. Hegseth, Senatör Lindsey Graham'in "İran'ın barışçıl nükleer enerji programı yerine nükleer silah elde etmeye çalıştığına" yönelik iddiasıyla ilgili bölümde, "Nükleer silaha çok benzeyen bir şeye doğru ilerlediklerine dair birçok gösterge var" yorumunu yaptı.

PEZEŞKİYAN: ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İlam eyaletini ziyaretinde yaptığı konuşmada, ABD ile müzakere sürecine ve ülkesine yönelik saldırı tehditlerine değindi. ABD ile görüşmeleri İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in politikaları doğrultusunda sürdürdüklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. (Nükleer) araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz" dedi. Washington'un müzakerelerde İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ve nükleer araştırmaları tamamen durdurması talebine işaret eden Pezeşkiyan, "Bilimsel araştırma yapmamız için izin almamız gerektiğini kim söyledi? Onlar kim ki bize tüm nükleer endüstrimizi sökmemizi söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

"SADDAM ARTIK ŞEHİRLERİMİZİ BOMBALAYAMADI"

Bilimsel araştırmalardan vazgeçmeyeceklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Bize bu bilime sahip olmamamızı söylüyorlar. Sonra onlara karşı bir şey söylersek de İsrail'in bombalayacağını söylüyorlar. Bilim adamlarımız, seçkinlerimiz füzeler inşa ettiğinde, Saddam artık şehirlerimizi bombalayamadı. Füzelere sahip olana kadar her gün bizi vuruyordu" diye konuştu. Pezeşkiyan, ülke içinde birlik olunması çağrısında bulunarak, "Farklılıklarımızı bir kenara bırakırsak, düşmanların bu topraklara karşı hiçbir istekleri kalmayacak. Aramıza nifak sokup, durumu istismar edip bize saldırmak istiyorlar" diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı "daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını" söylemişti.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, buna karşılık, ABD'nin bölgedeki tüm üslerinin İran'ın saldırı menzilinde olduğunu söyleyerek, "Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır" demişti.

Kaynaklar: AA, İHA