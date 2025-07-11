ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG'ye kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG'ye kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ülkesinin DEAŞ'la mücadele etmek için terör örgütü YPG'yle ittifak kurduğunu belirterek, "Bu nedenle duygular çok yoğun çünkü onlar ortaklarımızdı. Ancak asıl soru şu, onlara ne borçluyuz? Onlara bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz" diye konuştu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, New York'ta bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

"SURİYE'DE ÖZGÜR BİR KÜRDİSTAN KURULACAĞI ANLAMINA GELMİYOR"

ABD Kongresi'nin Suriye'deki "SDG"ye karşı sempati duyduğuna işaret eden Barrack, ABD'nin bu grubun Suriye hükümetine dahil olması için yol açmak istediğini söyledi. Büyükelçi Barrack, "Bu, Suriye'de özgür bir Kürdistan kurulacağı anlamına gelmiyor. Ayrı bir SDG devleti ya da ayrı bir Alevi, Yahudi devleti kurulacağı anlamına gelmiyor. Suriye var ve burada bir oluşum meydana geliyor. Suriye'nin kendi anayasası ve parlamentosu olacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG'ye kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değilizABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack

"SDG, YPG'DİR. YPG, PKK'NIN BİR TÜREVİDİR"

"SDG'nin silahsızlandırılmasına ilişkin" soruya cevap veren Barrack, "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir. PKK, bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme." açıklamasını yaptı.

"YPG'YE BİR DEVLET İÇİNDE KENDİ BAĞIMSIZ YÖNETİMLERİNİ KURMA HAKKINI BORÇLU DEĞİLİZ"

Barrack, ABD'nin DEAŞ'la mücadele etmek için terör örgütü YPG'yle ittifak kurduğunu belirterek, "Bu nedenle duygular çok yoğun çünkü onlar ortaklarımızdı. Ancak asıl soru şu, onlara ne borçluyuz? Onlara bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz." diye konuştu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG'ye kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz

"TÜRK İHA'LARI DÜNYANIN EN İYİLERİ"

Diğer sorulara da yanıt veren Barrack, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya ve Orta Doğu'da çok önemli rol oynadığına dikkati çekerek, Türkiye'nin tüm bu aktörlerle ve ABD'yle çok iyi ilişkileri olduğunu dile getirdi. Barrack, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere tüm devlet yetkililerinin çok kilit rol oynadıklarının altını çizdi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları hakkında da konuşan Barrack, "Türkiye çok akıllı topluma sahip olduğu için kendi insansız hava araçlarını ve jetlerini üretmeye başladı. Türkiye'nin insansız hava araçları, muhtemelen dünyanın en iyi insansız hava araçları. TB2'ler Ukrayna savaşında kullanılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKardan Adam:

GEC O MASALLARI SEN.ATI ALAN ÜSKÜDARI GECMIS BILE.BOP UN ES BASKANINI GÖREVLENDIRDINIZ YA

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Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Oyun içinde oyun yalanlar dümenler neler dönüyor kimbilir ben onu bunu bilmem su uyur düşman U YU MAZ

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