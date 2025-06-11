Irak'ta kırmızı alarm verildi, ABD savaş uçakları harekete geçti

Irak'ta kırmızı alarm verildi, ABD savaş uçakları harekete geçti
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Irak'ta kırmızı alarm verildi, ABD savaş uçakları harekete geçti
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ABD Dışişleri Bakanlığı, 'bölgede huzursuzluk ihtimali' nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ndeki bazı personeller için geri çekme kararı aldı. Gelişmenin ardından havalanan ABD savaş uçakları Irak'ın batısında yoğun uçuşlar gerçekleştirmeye başladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı'nın, 'bölgede huzursuzluk ihtimali' nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ndeki bazı personeller için geri çekme kararı aldığı öne sürüldü.

DIŞİŞLERİ KAYNAKLARI DOĞRULADI

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, AA'ya konuya ilişkin yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalıları "hem ülkede hem yurt dışında güvende tutmak istediğini" belirterek, bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler sonucu ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ndeki personel sayısını azaltma kararı aldığını kaydetti.

Irak'ta alarm durumuna geçildi, ABD savaş uçakları havalanmaya başladıABD Bağdat Büyükelçiliği

BAHREYN VE KUVEYT'TE DE ALARMA GEÇİLDİ

Yetkili, ayrıca Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn ve Kuveyt'teki zorunlu olmayan personeli ve yakınlarının da bu ülkeden ayrılmasına imkan tanıyacağını ifade ederek, ABD Savunma Bakanlığının Bağdat'tan "olası bir tahliyeye" destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

CENTCOM ARTAN GERİLİMİ TAKİP EDİYOR

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu'da artan gerilimi takip ettiğini belirtti. Yetkili, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, bölgedeki askerlerin yakınlarının 'gönüllü olarak bulundukları ülkelerden ayrılmasına onay verdiğini' ve CENTCOM'un 'her an hazır olmak için' Dışişleri Bakanlığı ve bölgedeki ortaklarıyla işbirliği yaptığını kaydetti.

Irak'ta alarm durumuna geçildi, ABD savaş uçakları havalanmaya başladıPentagon

ABD SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Öte yandan, Irak'ın batı bölgelerinden gelen görüntülerde ABD savaş uçaklarının gökyüzünde yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı 'daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını' söylemişti.

Irak'ta alarm durumuna geçildi, ABD savaş uçakları havalanmaya başladıİran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ise buna karşılık, ABD'nin bölgedeki tüm üslerinin İran'ın saldırı menzilinde olduğunu söyleyerek, "Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır." demişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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