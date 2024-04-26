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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Gazze istifası

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hala Rharrit, ülkesinin Gazze politikasına tepki göstererek istifa etti. 18 yıldır bakanlık bünyesinde çalışan Rharrit, istifasını duyurduğu açıklamasında ülkesinin İsrail'i destekleyen tavrını "Silahlar değil diplomasi." sözüyle eleştirdi.

Abd Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Hala Rharrit, ABD'nin İsrail'i destekleyen politikalarına tepki göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Al Arabiya'nın haberine göre, Rharrit, LinkedIn hesabından yaptığı paylaştımda ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 18 yıldır çalıştığını belirterek, "ABD'nin Gazze politikasına karşı çıkarak nisanda istifa ettim. Silahlar değil diplomasi. Barışın ve birliğin gücü olun." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rharrit'in istifasına dair haberleri gördüğünü ancak kişisel bir mesele hakkında konuşmayacağını belirtti.

BAKANLIKTA 3. GAZZE İSTİFASI

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 2005'ten bu yana görev yapan Rharrit, Ağustos 2022'den bu yana Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcülüğünü yürütüyordu.

Rharrit, İsrail'in Gazze saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkesinin politikalarını protesto amacıyla istifa eden üçüncü ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı oldu.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (4)

Baykal Palandoken:

Helal olsun ALLAH razı olsun senden.

14
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İfigenia Arslan:

Helal olaun

8
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Murat Celik:

Helal olsun tepki böyle gösterirler işte

7
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ANTİ ATEİST KAMALİSTÇİ:

Allah ın yardımı bir şekilde tecelli edecektir muhahkak ama nasıl olur biz bilemeyiz

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