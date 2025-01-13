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ABD'de yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Beklenen rüzgar endişeleri artırdı

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ABD'yi kasıp kavuran ve en az 24 kişiyi hayattan koparan yangın bir haftadır kontrol altına alınamadı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme konusunda ilerleme kaydettiklerini bildirse de, yetkililerden korkutan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada bu hafta etkili olması beklenen rüzgarların bölgeye geri dönmesiyle yangın tehdidinin artarak devam edeceği bildirildi.

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verilirken, yangınlarda en az 24 kişi hayatını kaybetti.

ABD'Yİ KORKUTAN BEKLENTİ

Felaketi yaşan ABD'den yangınla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İtfaiyeciler, Los Angeles'taki ölümcül yangınlara karşı neredeyse bir haftadır verdikleri mücadelenin ardından ilerleme kaydedildiğini bildirse de yetkililer bu konuda iyimser değil. Bu hafta etkili olması beklenen rüzgarların yangın bölgesine geri dönmesini bekleyen yetkililer, felaketin boyutunun artabileceğine dikkat çekti.

ABD'den yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Etkili olan rüzgar endişeleri artırdı

ABD TARİHİNİN EN MALİYETLİ YANGINI

Yangınlar Los Angeles'ı kasıp kavurmaya devam ederken, geride bıraktığı hasar, can kaybı, iş kesintileri ve diğer ekonomik etkileri dahil olmak üzere felaketin boyutu da netlik kazanıyor. Mali bilançoyu kesin olarak hesaplamak için henüz çok erken olsa da bölgede devam eden yangınlar ABD tarihinin en maliyetli yangını olma yolunda ilerliyor.

ABD'den yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Etkili olan rüzgar endişeleri artırdı

TAHMİNLER REVİZE EDİLİYOR

Yangınların henüz tam olarak kontrol altına alınamaması nedeniyle yol açtığı hasar ile kaybın boyutu da her geçen gün artıyor. Analistler, yangınlardan kaynaklanan toplam ekonomik kaybın milyarlarca doları bulacağını öngörürken, yangınların sürmesi nedeniyle ekonomik kayıplara ilişkin tahminler yukarı yönlü revize ediliyor.

ABD'den yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Etkili olan rüzgar endişeleri artırdı

HASAR TAHMİNİ 150 MİLYAR DOLARA YÜKSELTİLDİ

Son olarak dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, Los Angeles'taki yangınlardan kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kayba ilişkin tahminlerini artırdı. Buna göre, Los Angeles bölgesinde etkili olmaya devam eden yangınlar nedeniyle toplam hasar ve ekonomik kaybın 135 milyar dolar ile 150 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edildi. AccuWeather, geçen hafta paylaştığı öncü tahminlerinde, yangınların maliyetinin 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceğini öngörmüştü.

ABD'de yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Beklenen rüzgar endişeleri artırdı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (31)

Haber YorumlarıMEHMET K.:

Bence Rabbim dualarımızı kabul etti. Ne kadar şükür etsek azdır. Böyle şeylere sevinilmez ama bizi mecbur tutuyorlar

Yorum Beğen314
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıSami İşgören:

beter olun, filistinde böyle yanıp yıkılırken ne hissediyorsanız, bende şimdi aynı hissi hissediyorum size karşı.

Yorum Beğen246
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıHalit:

beter olsunlar

Yorum Beğen191
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMapo 77:

ha gayret islam alemin bekledigi kiyamat gunu gelmek uzere

Yorum Beğen177
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıHarun Köçer:

ya rabbi sen bu ülkeyi harap et taş üstünde taş kalmasın mazlumların ahını bunlara bırakma ya rabbi ??

Yorum Beğen170
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıYılmaz Şirin:

ABD bu zararı çıkarmak için kimbilir nerelere çökecek...neyse daha iyi yansın ateşi gür olsun

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Haber YorumlarıÇotanak:

mazlumların ahı çok fena çıktı çıkıyor bundan ders alırlarmı acaba sanmıyorum

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMapo 77:

ha gayret islam alemenin bekledigi

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıA B:

Dünyadan çıkartacak acısını

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme43
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Haber YorumlarıRegaip CAN:

para basarlar olan yine bize olur

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme15
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