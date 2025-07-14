ABD'den vize başvurusunda sosyal medya hesaplarına 'herkese açık' şartı

ABD'den vize başvurusunda sosyal medya hesaplarına 'herkese açık' şartı
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ABD Ankara Büyükelçiliği, vize başvurusunda bulunacak kişilerden gerekli incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını 'herkese açık' olarak ayarlamalarının isteneceğini duyurdu.

ABD tarafından Türkiye'den yapılacak vize başvuruları için yeni bir düzenlemeye gidildi.

ABD'DEN VİZE İÇİN YENİ ŞART

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından, "Her vize kararı bir ulusal güvenlik kararıdır" notuyla paylaşılan duyuruda, vize başvurularında kişilerin sosyal medya hesaplarının "herkese açık" olması zorunluluğunun geldiği bildirildi.

ABD'den vize başvurusunda sosyal medya hesaplarına 'herkese açık' şartı

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA 'HERKESE AÇIK' ŞARTI

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, F, M veya J göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan tüm başvuru sahiplerinin, kimlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edilebilirliklerini kanıtlamak için gerekli incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını 'herkese açık' olarak ayarlamaları istenecektir."

ABD'den vize başvurusunda sosyal medya hesaplarına 'herkese açık' şartı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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