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ABD'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin ilk açıklama

ABD'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin ilk açıklama
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Türkiye'yi insan haklarına saygı göstermeye, kendi içişleri çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız" açıklamasını yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

ABD'den İmamoğlu açıklaması: Başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız

ABD'DEN İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINMASINA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

ABD'de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'a düzenlediği bir basın toplantısının sonunda İmamoğlu'nun gözaltına alınması soruldu. Bruce, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ana rakibi İmamoğlu yolsuzluk ve teröre yardım etme soruşturmasında gözaltına alındı. Endişeli misiniz? Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

ABD'den İmamoğlu açıklaması: Başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağızABD'de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce

"BAŞKA BİR ÜLKENİN İÇ KARAR ALMA SÜREÇLERİ HAKKINDA YORUM YAPMAYACAĞIZ"

Bruce, "Türkiye'yi insan haklarına saygı göstermeye, kendi içişleri çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız. Sadece tüm vatandaşların haklarına saygı gösteren bir şekilde dikkat etmelerini beklediğimizi hatırlatırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Sen kimsin ABD, senin hiç bir şeye söz söylemeye hakkın olamaz. Siz ırak, Vietnam, Afganistan, Suriye, Libya ve Gazze’nin hesabını verin.

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Haber YorumlarıI. Borrel:

Size birşey soran olmadı, iç işlerimize karışmayın, Karşınızda eski Türkiye yöneticiler yok artık, by by jonny.

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Türkiye'de Ekrem gozaltına alınıyor... taaaa Amerika inliyor.. demek ki boşuna almamışlar..

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Haber Yorumlarıİrfan Karlıdağ:

Zaten akp abd ile anlaştığı için bu operasyonu yaptılar.

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Haber YorumlarıGenco:

Bence güzel yorumlamışlar. Tüm halkın haklarını koruyun ve iç işleri kararlarına burnumuzu sokmak haddimiz değil demişler çünkü Türkiye’yi ve Türk milletinin ferasetini artık iyi tanıyorlar :)))

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Haber YorumlarıRead R:

ABD Recep Tayyip Erdoğan'ı daha çokkk kukla olarak kullanırız demek istiyorum

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Haber YorumlarıSelim K:

Al gülüm ver gülüm şimdi anlaşıldı Amerika yeşil ışık verdi uzun düğmeye bastı, sorulması gereken uzun hangi tavizi verdi!

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