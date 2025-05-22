ABD'deki uçak kazasında bilanço netleşmeye başladı: 2 ölü, 8 yaralı

ABD'deki uçak kazasında bilanço netleşmeye başladı: 2 ölü, 8 yaralı
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ABD'deki uçak kazasında bilanço netleşmeye başladı: 2 ölü, 8 yaralı
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ABD'nin San Diego kentinde küçük uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Kazanın ardından uçaktan dökülen jet yakıtının çevredeki sokaklara yayılması sonucu kaza alanından uzak birçok noktada da yangınlar çıktı.

ABD'nin California eyaletinde yer alan San Diego kentinde Cessna 550 tipi küçük uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu meydana gelen kazada bilanço netleşmeye başladı.

ABD'deki uçak kazasında bilanço netleşmeye başladı: 2 ölü, 8 yaralı

2 ÖLÜ, 8 YARALI

Yetkililer, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralanan 8 kişiden 1'inin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin ise olay yerinde tedavi edildiği bildirildi.

ABD'deki uçak kazasında bilanço netleşmeye başladı: 2 ölü, 8 yaralı

"HER YERDE UÇAK PARÇASI VAR"

San Diego İtfaiye Şefi Yardımcısı Dan Eddy, olay yerinde geniş bir alana yayılan enkaz bulunduğunu belirterek, "Her yerde uçak parçası var. Bu kadar büyük bir cismin bu hızla çarpması çok yönlü hasara neden oldu" ifadelerini kullandı.

ABD'deki uçak kazasında bilanço netleşmeye başladı: 2 ölü, 8 yaralı

JET YAKITI SOKAKLARA YAYILDI, BİRÇOK NOKTADA YANGIN ÇIKTI

Kazanın ardından uçaktan dökülen jet yakıtının çevredeki sokaklara yayılması sonucu kaza alanından uzak birçok noktada da yangınlar çıktığı kaydedildi.

ABD'deki uçak kazasında bilanço netleşmeye başladı: 2 ölü, 8 yaralı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın nedenini araştırmak üzere olay yerine uzman ekipler gönderdi. İlk belirlemelere göre uçakta herhangi bir iletişim kesintisi yaşanmadı ancak sisli hava ve gece koşullarının etkili olabileceği değerlendiriliyor. San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria, "Acil müdahale ekiplerimiz olağanüstü bir iş çıkardı. Kaybımız büyük, ama daha büyük bir felaketin önüne geçildi" açıklamasında bulundu. Soruşturmanın sonuçlanmasının birkaç günü bulabileceği bildirildi.

ABD'deki uçak kazasında bilanço netleşmeye başladı: 2 ölü, 8 yaralı

ABD'deki uçak kazasında bilanço netleşmeye başladı: 2 ölü, 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
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