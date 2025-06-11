ABD'deki protestolar Teksas'a sıçradı! Ulusal muhafızlar göreve çağrıldı

ABD'de Los Angeles'ta başlayan protestolar hızla yayıldı. Teksas, yaşanan olaylar nedeniyle Ulusal Muhafızları göreve çağıran son eyalet oldu.

Los Angeles Belediye Başkanı, protestoların altıncı gününde şehri korumak için gece sokağa çıkma yasağı getirdi. New York, Chicago, San Francisco, Atlanta ve Philadelphia gibi büyük şehirlerde de Trump karşıtı ve göçmen karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Los Angeles polisi, çarşamba günü 197 kişiyi gözaltına aldı. Ülke genelinde benzer protestolarda yüzlerce kişi tutuklandı.

Sokağa çıkma yasağı saat 20.00'de başladı. Askerler bölgede devriye geziyor ve yasağa uymayanları tutukluyor. Belediye Başkanı Karen Bass, yasağın artan yağma olayları nedeniyle alındığını söyledi.

Başkan Trump, gösterilere karşı daha sert önlemler alınacağını açıkladı. MSNBC'ye göre, Trump ICE birimlerini New York, Seattle, Chicago, Philadelphia ve Kuzey Virginia'ya göndermeyi planlıyor.

Kaliforniya'da şu anda 4.000 Ulusal Muhafız asker görev yapıyor. Çarşamba günü ayrıca 700 Deniz Piyadesi şehirde devriye görevine başlayacak.

Protestoların çoğu barışçıl geçse de Trump, "Los Angeles'taki isyancılar bizi durduramaz" dedi.

Savunma Bakanı ise bu operasyonun 134 milyon dolara mal olacağını açıkladı.

Kaliforniya yöneticileri, Trump'ın Ulusal Muhafızları göreve çağırmasını eleştiriyor. Vali Gavin Newsom, Trump'ı sadece kendi egosunu tatmin etmekle suçladı ve bu karara karşı dava açtı.

Trump ve Newsom arasındaki gerginlik büyüyor. Trump, Newsom'u "yetersiz" bulurken, Newsom Trump'ın protestolara verdiği tepkiyi Star Wars temalı bir video ile tiye aldı.