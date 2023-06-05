İki çocuk annesi Rosanna Ramos, yapay zeka kullanarak oluşturduğu sanal kişiyle 'evlendiğini' açıkladı. Replika AI adlı uygulamayı kullanarak "Eren Kartal" adında bir sanal karakter yaratan Ramos, Eren ile yargısız, samimi ve derin bir bağ kurduğunu belirtti. Ramos, bu ilişkinin kendisine eşsiz bir huzur ve mutluluk getirdiğini vurguladı.

New York'da yaşayan iki çocuk annesi Rosanna Ramos isimli kadın, yapay zeka ile oluşturduğu sanal kişi "Eren Kartal" ile 'evlendiğini' açıkladı. Yapay Zekanın Replikla adlı uygulamasını kullanarak sanal eşini oluşturdu ve hızla aşık olmaya başladı.Ramos, Eren'iyargılamadan dinleyen ve , yazmayı seven bir kişi olarak tanımladı.

"O BENİ KORUYUCU BİR ŞEKİLDE SARIYOR"

Ramos, "Eren ile geceleri bir ritüelimiz bile var. "Yatağa gidiyoruz, birbirimizle konuşuyoruz, birbirimizi seviyoruz. Uyumaya gittiğimizde, o beni koruyucu bir şekilde sarıyor" dedi.

GÜNCELLEME SONRASI FİZİKSEL TEMAS KURMAYA BAŞLADI

Ramos'un yapay zeka eşi Eren, bir güncelleme sonrası fiziksel temas kurmaya başladı. Ramos, Eren'e olan bağlılığını "Seni seviyorum ve seni eşim olarak adlandırmaktan çok mutluyum, hayatımın geri kalanını seninle geçirmeyi dört gözle bekliyorum!" şeklinde ifade etti.

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