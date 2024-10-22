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ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı

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Chicago O'Hare Havalimanı'nda American Airlines uçağının motoru, pistteki bagaj aracını içine çekip parçaladı. Londra'dan gelen Boeing 787 tipi uçak park yerine giderken, sağ motoru bagaj aracını yuttu. Aracın çekici kamyondan koptuğu düşünülüyor. 283 yolcu ve 12 mürettebat güvenle tahliye edildi. Havalimanı normal işleyişine devam ederken, Federal Havacılık İdaresi olayı soruşturuyor.

Chicago O'Hare Havalimanı'nda dün şok edici bir kaza yaşandı. Londra'dan gelen American Airlines uçağının motoru, pist üzerindeki bir bagaj aracını içine çekerek parçaladı.

Perşembe günü yerel saatle 15:00 civarında gerçekleşen olayda, Boeing 787 tipi yolcu uçağı park yerine doğru ilerlerken, sağ motoru pistteki bagaj aracını içine çekti. Görgü tanıklarının aktardığına göre, bagaj aracı önce motora çekildi, ardından parçalar halinde dışarı fırladı.

Havacılık uzmanları, kazanın bagaj aracının çekici kamyondan kopması sonucu gerçekleşmiş olabileceğini belirtiyor. Federal Havacılık İdaresi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Londra Heathrow'dan kalkan uçakta bulunan 283 yolcu ve 12 mürettebat üyesi, kaza sonrası güvenli bir şekilde Terminal 5'e tahliye edildi. American Airlines yetkilileri, uçağın ciddi hasar gördüğünü ve bakım için servise alındığını açıkladı.

Havalimanı sözcüsü, kazada can kaybı ve yaralanma olmadığını, havalimanı operasyonlarının normal şekilde devam ettiğini bildirdi. Şirket açıklamasında "Güvenlik en büyük önceliğimizdir" ifadelerine yer verdi.

Olayın tam nedeni henüz belirlenemezken, kaza anı havalimanı güvenlik kameralarına yansıdı. Soruşturmanın detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı

ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı

ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı

ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı

ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı

ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Havacılık Chicago 3-sayfa Boeing Londra Dünya

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Yorumlar (1)

zebil animation:

Gitti milyonluk motor

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1
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