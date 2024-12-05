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ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı

ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı

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ABD'de deprem sonrası tsunami paniği! Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu

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ABD'nin California eyaletinin kuzey sahillerinde 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında en az 5 milyon kişiyi etkileyecek bir tsunami uyarısı yapıldı. Uyarının ardından sahil bölgelerinde yaşayanlar, iç kesimlere kaçmaya başladı ve trafikte uzun kuyruklar oluştu.

ABD'de California eyaletinin kuzey sahilleri açığında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

California'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde hissedilen deprem sonrasında ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezi'nden tsunami uyarısı yapıldı.

ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu

5 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR

Yapılan tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi. Amerikan medyası, tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığını bildirdi. Tsunami uyarısı sonrasında sahil bölgelerinde ikamet edenler iç bölgelere doğru kaçmaya başladı. Trafikte uzun kuyruklar oluştu.

ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu

BEŞİK GİBİ SALLANDI

Öte yandan, deprem anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir evin bahçesinde bulunan havuzun yer aldığı görüntülerde havuz içindeki suların adeta bir beşik gibi sallandığı görüldü.

ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu

ABD'de deprem sonrası tsunami paniği! Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFatih Imrak:

Allah’ında bir planı var…

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Haber YorumlarıAdem Bilican:

ölümden bu kadar korkan bir millet dünyayı yönetiyor

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Haber YorumlarıKutay Özmen:

Son gidişiniz olsun inşallah :)

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Şöyle 10 üzeri olsa da bunca yıl kıydıkları canların bedellerini ödeseler. Dünyanın başına bela olmuş bir topluluk, hiç masum değiller. Dünyanın her yerine açlık, kan ve gözyaşı bırakıp kendi halklarını refah içinde yaşattılar. Almanya, Fransa, ing de aynı. Son birileri çıkıp diyor ki adamlar aya çıktı, senin elinde kini çalıp çıkıyor adamlar aya.

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