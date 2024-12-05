ABD'de deprem sonrası tsunami paniği! Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu
ABD'nin California eyaletinin kuzey sahillerinde 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında en az 5 milyon kişiyi etkileyecek bir tsunami uyarısı yapıldı. Uyarının ardından sahil bölgelerinde yaşayanlar, iç kesimlere kaçmaya başladı ve trafikte uzun kuyruklar oluştu.
ABD'de California eyaletinin kuzey sahilleri açığında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
California'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde hissedilen deprem sonrasında ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezi'nden tsunami uyarısı yapıldı.
5 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR
Yapılan tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi. Amerikan medyası, tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığını bildirdi. Tsunami uyarısı sonrasında sahil bölgelerinde ikamet edenler iç bölgelere doğru kaçmaya başladı. Trafikte uzun kuyruklar oluştu.
BEŞİK GİBİ SALLANDI
Öte yandan, deprem anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir evin bahçesinde bulunan havuzun yer aldığı görüntülerde havuz içindeki suların adeta bir beşik gibi sallandığı görüldü.