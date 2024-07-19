ABD'de araç sürücüsü, kendisine silah çeken başka bir sürücüyü silahla vurarak öldürdü

ABD'nin İndianapolis şehrinde, trafik tartışması sırasında yaşanan silahlı çatışma, bir kişinin ölümüyle sonuçlandı. Olay, sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündeme geldi.

Görüntülerde, 29 yaşındaki Gavin Dasaur adlı bir adamın, beyaz bir pikap aracına yaklaşarak sürücüye bağırdığı ve elindeki silahla tehdit ettiği görülüyor. Dasaur'un saldırgan tavırları karşısında pikap sürücüsü de kendi silahını çıkararak ateş ediyor ve Dasaur yere düşüyor.

İndianapolis polisi, olayın Salı akşamı saat 20:15 civarında meydana geldiğini açıkladı. Görgü tanıkları, çatışmanın iki araç arasındaki bir trafik tartışmasından kaynaklandığını belirtti.

Pikap sürücüsü başta gözaltına alınsa da, daha sonra meşru müdafaa durumu olabileceği gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Ölen Dasaur'un eşi Cinthya ZaMora, eşinin çalışkan ve yardımsever biri olduğunu söyleyerek, "Bu şekilde ölmeyi hak etmedi," diye konuştu.

Bu olay, ABD'de artan silah şiddeti ve trafik kavgalarının tehlikeli boyutlara ulaşması konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi. Türkiye'de de zaman zaman benzer trafik kavgaları yaşansa da, genellikle bu derece şiddetli sonuçlanmıyor.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.