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Avcılığı bırakıp ağaçtan hayvan heykelleri yaptı, hiçbirini satmadı! Oğlu dükkanı müzeye çevirdi

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Avcılığı bırakıp ağaçtan hayvan heykelleri yaptı, hiçbirini satmadı! Oğlu dükkanı müzeye çevirdi
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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde zeytin ve zeytinyağı ticareti yapan 64 yaşındaki İlhan Ilgar, 3 yıl önce 95 yaşında hayatını kaybeden babası Cemal Ilgar'ın ağaçtan yaptığı hayvan heykelleriyle işyerini adeta müzeye çevirdi. İnşaat ustalığı ve avcılık yapan baba Ilgar'ın avcılığı bırakınca heykel yapmaya başladığını anlatan oğlu, babasının eserlerini hiç satmadığını söyledi.

  • Edremit'in Güre Mahallesinde zeytin ve zeytinyağı ticareti yapan 64 yaşındaki İlhan Ilgar, işyerini babasının yaptığı ağaç hayvan heykelleriyle müzeye çevirdi.
  • İnşaat ustası ve avcı olan Cemal Ilgar, avcılığı bıraktıktan sonra ağaçtan hayvan heykelleri yapmaya başladı ve bu heykellerin hiçbirini satmadı.
  • Cemal Ilgar 3 yıl önce 95 yaşında hayatını kaybetti; heykeller oğlu tarafından baba yadigarı olarak sergileniyor.

Edremit ilçesinde, İlhan Ilgar'a ait işyeri ağaçtan yapılmış hayvan heykelleriyle müzeye döndü. Heykelleri rahmetli babası Cemal Ilgar'ın yaptığını kaydeden işletmeci, heykellerin baba yadigarı olduğunu söyledi.

Edremit'in Güre Mahallesinde zeytin ve zeytinyağı ticareti yapan 64 yaşındaki İlhan Ilgar, işyerini babasının yaptığı hayvan heykelleri ile müzeye çevirdi. Heykellerin büyük ilgi çektiğini kaydeden İlhan Ilgar, rahmetli babası Cemal Ilgar'ın sanatkar bir insan olduğunu söyledi.

AVCILIĞI BIRAKINCA HEYKELE BAŞLADI

Babasının 3 yıl önce 95 yaşında hayatını kaybettiğini kaydeden İlhan Ilgar, "Babam inşaat ustalığı yapıyordu. Aynı zamanda avcılık yapıyordu. Avcılığı bırakınca ağaçlardan hayvan heykelleri yapmaya başladı. Heykelleri hiç satmadı. Bazılarını eşe dosta hediye etti. Babam 3 yıl önce de vefat etti. Ben bu heykelleri işyerinde sergiliyorum. İşyerimize gelen herkesin dikkatini çekiyorlar. Bunlar babamın hatıraları" dedi.

DÜKKAN MÜZEYE DÖNMÜŞ

Öte yandan işyerini ziyaret eden Kaan Tuna da, "Gerçekten heykeller çok güzel. Dükkan müzeye dönmüş, Cemal amcaya da rahmet diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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