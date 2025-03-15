Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim

ABD Başkanı Donald Trump göreve gelmesinin ardından ilk savaşını başlattı. ABD ordusuna ait hava ve deniz kuvvetleri Yemen'deki Husilere ait hedefleri vurmaya başladı.

ABD ORDUSU, YEMEN'DE HUSİLERİ VURMAYA BAŞLADI

New York Times'ın geçtiği habere göre ABD ordusu Husilere 10'dan fazla saldırı düzenledi. Saldırılarda Husilerin radar ve hava savunma sistemleriyle birlikte füze sistemleri hedef alındı. ABD'li yetkililere göre, saldırı İran'a karşı bir mesaj niteliği taşıdığı gibi Donald Trump'ın ikinci döneminin en önemli askeri müdahalesi oldu.

TRUMP: HUSİLERE KARŞI ASKERİ HAREKAT EMRİ VERDİM

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Bugün Birleşik Devletler Ordusuna Yemen'deki Husilere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim. Amerikan gemilerine, uçaklarına ve insansız hava araçlarına karşı amansız bir korsanlık, şiddet kampanyası yürüttüler" dedi.

"ABD GEMİLERİ DEFALARCA SALDIRIYA UĞRADI"

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın tepkisinin "acınacak" derecede zayıf olduğunu kaydeden Trump, "Bu yüzden kontrolsüz Husiler ilerlemeye devam etti. ABD bandıralı bir ticari geminin Süveyş Kanalı, Kızıldeniz ya da Aden Körfezi'nden güvenli bir şekilde geçmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. 4 ay önce Kızıldeniz'den geçen son ABD Savaş Gemisi Husiler tarafından bir düzineden fazla kez saldırıya uğradı" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZE ULAŞANA KADAR EZİCİ BİR ÖLÜMCÜL GÜÇ KULLANACAĞIZ"

"Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ezici bir ölümcül güç kullanacağız" diyen Trump, "Hiçbir güç ABD ticari ve donanma gemilerinin dünya su yollarında özgürce seyretmesini engelleyemeyecektir" dedi. Trump, Husilere seslenerek, "Zamanınız doldu ve saldırılarınız bugünden itibaren durmalı. Aksi takdirde, daha önce hiç görmediğiniz cehennem sizin üzerinize yağacaktır" ifadelerini kullandı.

"İRAN DESTEĞİNİ DERHAL SONA ERDİRMELİDİR"

İran'a yönelik de açıklama yapan Trump, "Husilere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını, başkanlık tarihinin en büyük yetkilerinden birini alan başkanlarını ya da dünya çapındaki nakliye yollarını tehdit etmeyin. Bunu yaparsanız, dikkatli olun, çünkü ABD sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız" açıklamasını yaptı.

"SALDIRILARDA 9 SİVİL ÖLDÜ, 9 SİVİL YARALANDI"

Husi Sağlık Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakanlık, "ABD'nin Yemen'in Sana kentı·ne düzenlediği saldırılarda en az 9 sivil öldü, 9 sivil yaralandı." dedi.

HUSİLER İLE İSRAİL ARASINDAKİ GERİLİM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve hipersonik balistik füzelerle saldırıyor. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD GEMİLERİNİ HEDEF ALIYORLAR

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı. ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

İşte saldırılardan ilk görüntüler: