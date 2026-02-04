Haberler

ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli

ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Güncelleme:
ABD ile Washington arasındaki nükleer müzakereler başlamadan masa dağılırken, Trump'tan, "Savaş ilanı" gibi açıklama geldi. ABD Başkanı Trump, "İran'ın dini lideri Hamaney şu anda çok endişelenmeli. İran'daki protestocuları destekliyoruz. Şu an İran bir kaos halinde. İran'ın nükleer kabiliyetlerini yok etmeseydik Orta Doğu'da barışı sağlayamazdık" dedi.

TRUMP'TAN HAMANEY'E: ÇOK ENDİŞELENMELİ

ABD ile İran arasındaki savaşın başlaması an meselesi. İran'ın nükleer müzakereler için sunduğu şartları kabul etmeyen ABD'de Trump'tan tehdit dolu açıklama geldi. Ali Hamaney'i hedef alan Trump, "İran'ın dini lideri Hamaney şu anda çok endişelenmeli." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

