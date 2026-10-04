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Amasya'da direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı! Sürücünün kediye çarpmamak için direksiyon kırdığı öne sürüldü

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Amasya'da direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı! Sürücünün kediye çarpmamak için direksiyon kırdığı öne sürüldü Haber Videosunu İzle
Amasya'da direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı! Sürücünün kediye çarpmamak için direksiyon kırdığı öne sürüldü
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Amasya'nın Suluova ilçesinde Aykut Esen yönetimindeki otomobil, iddiaya göre önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonun yana kırılmasıyla kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı ve ikiye ayrıldı. Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki Yıldıray Çoban, ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Mahmut Demir Caddesi üzerinde seyir halinde olan 55 AYB 983 plakalı otomobilin sürücüsü Aykut Esen, iddiaya göre önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu yana kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

SIKIŞTIKLARI ARAÇTAN ÇIKARILDILAR

İkiye ayrılan otomobildeki sürücü ve yanında bulunan Yıldıray Çoban yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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