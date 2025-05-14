Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var

DEM Parti "Yasal düzenleme" istedi, Bakan Tunç sinyali verdi
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti

ABD basını, Trump'ın Şara ile görüşmesine tepki gösterdi: Terörden masaya

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde Riyad'da gerçekleşen zirvede, ABD'nin terör listesinde yer alan Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara ile görüşmesi Amerikan basınında sert eleştirilere neden oldu. Bu durum, ABD'nin dış politikada tutarsızlık örneği olarak nitelendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad'da gerçekleşen ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde yapılan zirvede, geçen yıla kadar ABD'nin terör listesinde yer alan Suriye Devlet Başkanı Ahmed el- Şara ile bir araya gelmesi, Amerikan basınında sert eleştirilere neden oldu.

Washington Post, "Terörden Masaya: Trump'ın Şüpheli Diplomasisi" başlıklı manşetiyle Trump'ın bu hamlesini "dış politikada tutarsızlık örneği" olarak nitelendirdi. Gazete, "Daha düne kadar terörist olarak tanımlanan bir liderle bugün İbrahim Anlaşmaları'nı konuşmak, ABD'nin uluslararası güvenilirliğini zedeliyor" ifadelerine yer verdi.

New York Times ise "Demokrasi ve İnsan Hakları Unutuldu" başlığıyla yayımladığı analizde, "Suriye'de yüz binlerce sivilin ölümünden sorumlu tutulan bir liderle yapılan görüşme, ABD'nin değerlerini değil, pragmatik çıkarlarını öncelediğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Liberal medya organları Trump'ı "diktatörlerle flört etmekle" suçlarken, muhafazakâr Fox News gibi kanallar ise görüşmeyi "Ortadoğu'da barışa giden pragmatik bir adım" olarak savundu. Fox News yorumcusu Sean Hannity, "Trump'ın cesur diplomasisi bölgede İsrail'in güvenliğini sağlamlaştıracak" açıklamasını yaptı.

Kongre'den de tepkiler gecikmedi. Demokrat Parti'li senatörler, "Terör listesinden çıkarılması, el-Şara'nın işlediği suçları aklamıyor" açıklamasında bulunurken, bazı Cumhuriyetçi isimler de görüşmeye mesafeli yaklaştı.

Beyaz Saray sözcüsü, eleştirilere yanıt olarak, "Başkan'ın önceliği bölgede kalıcı barışı sağlamak ve ABD'nin çıkarlarını korumaktır. Diplomasi bazen zor kararlar gerektirir" açıklamasında bulundu.

ABD basını, Trump'ın Şara ile görüşmesine tepki gösterdi: 'Terörden Masaya'

ABD basını, Trump'ın Şara ile görüşmesine tepki gösterdi: 'Terörden Masaya'

ABD basını, Trump'ın Şara ile görüşmesine tepki gösterdi: 'Terörden Masaya'

ABD basını, Trump'ın Şara ile görüşmesine tepki gösterdi: 'Terörden Masaya'

ABD basını, Trump'ın Şara ile görüşmesine tepki gösterdi: Terörden masaya
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTheC:

Dünya değişiyor siz de alışın o zaman lafla gemi yürümüyor.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür

Erdoğan'dan Özgür Özel'e teşekkür
Olaylı maçta yeni gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirme kararı

Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirilme kararı
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.