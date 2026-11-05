ABD ara seçimlerinde Demokratlar ezici zaferle Kongre'de kontrolü ele geçirdi

ABD ara seçimlerinde Demokratlar ezici bir zafer kazanarak Kongre'de kontrolünü ele geçirdi. Cumhuriyetçilerin aldığı yenilginin büyüklüğü, Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk iki senesine yönelik güçlü bir tepki olarak değerlendiriliyor.Cumhuriyetçilerin bu kadar çok sandalye kaybetmesinin beş nedenini derledik.1. Hayat pahalılığının hızlı artışıABD genelindeki seçmenlerin büyük bölümü temel ihtiyaç maddelerinin hızla artan maliyetiyle boğuşuyor. Bunun yarattığı öfke, kritik seçim bölgelerinde de hissediliyordu.North Carolina eyaletinden bir seçmen, seçimler öncesinde BBC'ye verdiği demeçte, "Benzin fiyatları, market fiyatları, her şey artıyor" demişti.Bu seçmen oyunu Cumhuriyetçiler'den Demokratlar'a değiştirdiğini de söylemişti.Yakıt ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle Eylül ayına kadar olan bir yıllık dönemde fiyatlar %3,7 arttı. Hükümet verilerine göre, Ekim ayı başlarında ABD'deki ortalama perakende dizel fiyatı, Eylül ayında görülen galon başına 6,52 dolar rekor seviyesinin biraz altındaydı.Anketlere göre, seçmenlerin neredeyse %80'i enflasyonun geçen yıl kendilerine ve ailelerine ciddi veya orta derecede zorluk yaşattığını söyledi.Ankete katılanların onda altısından fazlası, normalden yüksek fiyatların sorumluluğunu Trump'a yükleyerek, bunun başkanın politikalarından kaynaklandığını düşündüklerini belirtti. 2. İran Savaşı: Kamuoyu desteği azFiyatlardaki artışın en önemli etkenlerinden biri, ABD ve İsrail'in Şubat ayında başlattığı İran savaşı oldu.Tahran'ın misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatarak, petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) geçişinde kilit bir damarı bloke etmesinin ardından yakıt fiyatları dünya çapında hızla yükseldi.ABD'li seçmenler o zamandan beri bu savaşın bedelini benzin istasyonlarında ödüyorlar. Amerikalıların büyük çoğunluğunun savaşı desteklemediği kanıtlandı. MAGA kısaltmasıyla bilinen "Amerika'yı Yeniden Yücelt" siyasi hareketinden Cumhuriyetçiler için İran savaşı, Trump'ın artık savaş olmayacağına sözünün tutulmaması gibiydi.Bir ankette katılanların %63'ü, ABD'nin İran'a karşı askeri harekat düzenleme kararının yanlış olduğunu söyledi.Seçmenlerin %74'ü İran savaşının, Kongre seçimlerinde oy verme kararlarını etkileyen önemli veya büyük bir faktör olduğunu belirtti.Trump seçim sonrası ilk açıklamasında, savaşın yenilgide rol oynadığını kabul etti. Fox televizyonuna verdiği bir röportajdaysa İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için müdahale etmekten başka seçeneği olmadığında ısrar etti.3. Demokratlardan disiplinli mesajDemokratların bu denli fark yaratmasında, Cumhuriyetçilerin kaleleri olarak bilinen yerlerde, samimi bir duruş sergileyen güçlü adaylar çıkarmaları etkili oldu.Adaylar, hayat pahalılığı ve sağlık hizmetlerine erişim konusundaki mesajlarına sadık kaldılar.Eski bir öğretmen olan James Talarico ve bir papaz olan Adam Hamilton'un değerler üzerinden mesajları, yarıştıkları Teksas ve Kansas'ta yankı buldu.South Carolina'da Demokrat aday Annie Andrews sürpriz bir zafer elde etti. Eski bir çocuk doktoru olan Andrews'in sağlık hizmetlerinin maliyeti konusuna odaklanması, sağlık sistemin bozuk olduğunu düşünen milyonların bulunduğu bir ülkede yankı buldu.Michigan'dan ilk Müslüman senatör seçilen Doktor Abdul El-Sayed, "Parayı siyasetten çekip, cebinize koyacağız" sloganıyla kampanya yaptı.Georgia'da yeniden seçilen Demokrat Senatör Jon Ossoff, hayat pahalılığı ve yolsuzluğu temel kampanya mesajı olarak kullandı. Trump'ın iki kez kazandığı bir eyalette 39 yaşındaki Ossoff'un rahat şekilde zafer elde etmesi, 2028 başkanlık yarışına gireceği söylentilerini daha da alevlendirecek. Trump'ın kendisi bile Demokratları övdü ve Fox News'e "iyi iş çıkardılar" dedi. Öte yandan, Teksas'taki Ken Paxton gibi bazı Cumhuriyetçi adaylar, seçmenlerin endişelerine yeterince odaklanmayan, yetersiz kampanyalar yürüttükleri gerekçesiyle eleştirildi.

4. Trump'a verilen destekte düşüşSeçmenlerin en fazla memnuniyetsiz olduğu konular olan, hızla yükselen fiyatlar ve İran Savaşı, doğrudan Trump'ın kararlarıyla bağlantılıydı.Kamuoyunda Trump'a verilen destek, Cumhuriyetçi seçmenler arasında bile düşmüştü. Trump, destekçilerini harekete geçirmek amacıyla düzenlediği mitinglerde, seçmenlerden kendisinin de aday olduğunu hayal etmelerini istedi.Ancak ABD siyasetinin ana figürü olarak geçen on yılın ardından, bazı kişiler, bu seçim yenilgisini, Trump'ın "marka değerinin" azalmaya başladığının kanıtı olarak görüyor. Giderek artan bu öfke ortamında, kendisini Cumhuriyetçi kampanyanın odak noktası haline getirmesi riskliydi ve bu ters tepti gibi görünüyor.Seçimden önceki aylarda yapılan anketler, birçok Amerikalının Trump'ın artan fiyatlar konusundaki endişelerine daha fazla odaklanmasını istediğini gösteriyordu. Buna karşın, Trump, Pazartesi günü Washington'da yaptığı son kampanya konuşmasında, bir havuz yenileme projesinden uzun uzun bahsetti. 5. Hispanik ve siyah seçmen oy değiştirdiİki yıl önceki başkanlık seçiminde, bazı Hispanik ve siyah seçmenler arasında Cumhuriyetçilere doğru yaşanan bir yönelim, Trump'ın kesin bir zafer kazanmasına yardımcı olmuştu. Bu ara seçimlerde ise durum tersine dönmüş gibi görünüyor. Demokratlar, Teksas-Meksika sınırındaki ağırlıklı olarak Hispanik nüfuslu kongre bölgelerindeki üç Temsilciler Meclisi seçiminin tamamını kazandı.New York Times'ın analizine göre, çoğunluğu Hispanik olan ilçelerde Cumhuriyetçi adaylara destek, 2024 başkanlık seçimleriyle karşılaştırıldığında %22'den fazla düştü. Veri gazetecisi Jeff Adelson'a göre, bu değişim ülkedeki diğer tüm büyük demografik gruplardan daha fazla.Bu değişim, göçmenlik uygulamalarına yönelik yaygın öfkeyle de bağdaşıyor.Pew Araştırma Merkezi'ne göre Amerikalıların çoğunluğu (%56) göç ve gümrük muhafaza polisi ICE hakkında olumsuz görüşe sahip.Nüfusunun çoğunluğu siyahi olan yerlerde de Senato seçimlerinde Demokrat adaylara doğru önemli bir yönelim görüldü.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .