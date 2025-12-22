ABD Adalet Bakanlığı: 'Epstein dosyalarıyla ilgili internet sitesinden en az 13 fotoğraf kaldırıldı'

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein dosyalarından en az 13 fotoğrafın bakanlığın internet sitesinden kaldırıldığını açıkladı.

Todd Blanche, kaldırılan fotoğraflardan birininde, ABD Başkanı Donald Trump'ın görüldüğünü söyledi.

Blanche karara gerekçe olarak, mağdurların bazı endişelerini dile getirmelerini gösterdi.

Fotoğrafların kaldırılmasının Trump ile ilgili olduğu yönündeki eleştirileri reddeden Blanche, kendisinin de yer aldığı fotoğrafta kadınların sansürsüz görüntülerinin de bulunduğunu söyledi.

19 Aralık'ta yayımlanan Jeffrey Epstein ile ilgili binlerce dosyadan fotoğraflar içeren en az 13'ü ertesi gün ABD Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden kaldırılmış ve bu konuda başta herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ndeki Demokrat Partili kongre üyeleri, fotoğrafların kaldırılmasını sorguladı.

Demokratlar, sosyal medyada yaptıkları bir paylaşımda, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'ye "Başka neler gizleniyor?" sorusunu yöneltti.

Amerikalı finansçı ve iş insanı Jeffrey Epstein, özellikle kendisine yöneltilen reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla dünya çapında tanınmıştı.

2019'da tutuklanmasından kısa süre sonra Epstein'in hapishanede intihar ettiği açıklanmıştı.

'Tedbir amacıyla daha fazla inceleme için geçici olarak kaldırıldı'

ABD Adalet Bakanlığı, 21 Aralık'ta X'te yaptığı paylaşımda, Trump'ın fotoğrafının New York Güney Bölgesi tarafından "mağdurları korumak için potansiyel olarak daha fazla işlem yapılması amacıyla" işaretlendiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, fotoğrafın "tedbir amacıyla" daha fazla inceleme için geçici olarak kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İncelemenin ardından, fotoğrafta Epstein'in kurbanlarından herhangi birinin tasvir edildiğine dair kanıt bulunmadığı tespit edildi ve fotoğraf herhangi bir değişiklik veya redaksiyon yapılmadan yeniden yayımlandı" denildi.

Bu görüntü 21 Aralık'ta erken saatlerde geri yüklendi ve web sitesindeki bir bağlantı aracılığıyla erişilebilir hale geldi. Diğer dosyalar o akşam itibarıyla siteye geri yüklenmemişti.

NBC News'e konuşan Blanche, fotoğrafın Trump nedeniyle kaldırıldığı iddiasını "gülünç" olarak nitelendirdi, "Bunun Başkan Trump ile hiçbir ilgisi yok" dedi ve ekledi:

"Başkan Trump'ın Bay Epstein ile birlikte görüldüğü onlarca fotoğraf kamuoyuna yansımıştır.

"Dolayısıyla, Başkan Trump içinde bulunduğu için bir fotoğrafı, tek bir fotoğrafı kaldırmamız saçma ve gülünçtür."

Blanche, daha önce yayımlanan bazı dosyaların kaldırılmasına gerekçe olarak New York'ta "endişeleri olan herhangi bir mağduru veya mağdur hakları grubunu dinlememizi emreden" bir yargıcı gösterdi ve "Cuma günü yayımlandıktan sonra kaldırılan bir dizi fotoğraf vardı" dedi.

Trump sürekli olarak Epstein ile ilgili olarak herhangi bir yanlışı olmadığını söylüyor, bu konudaki suçlamaları reddediyor. Epstein'ın kurbanları tarafından herhangi bir suçla da itham edilmedi.

Yayımlanan fotoğraflar da herhangi bir yanlış davranışı ya da kabahati ima etmiyor.

ABD'de Adalet Bakanlığı eleştiriliyor

ABD Adalet Bakanlığı, yasaların zorunlu kılmasına karşın 19 Aralık'a kadar Epstein ile ilgili dosyaların tamamını yayımalamdığı için eleştiriliyordu.

Zira ABD Kongresi, Epstein ile bağlantılı fotoğraf, video ve soruşturma materyallerini içeren Adalet Bakanlığı belgelerinin tamamının bu tarihe kadar yayımlanmasını zorunlu kılan bir yasayı kabul etmişti.

Bu nedenle son belgeler ABD'de merakla bekleniyordu.

Dosyaların yayımlanmasına öncülük eden Kentucky'den Cumhuriyetçi Partili kongre üyesi Thomas Massie, Trump yönetiminin son tavrından dolayı hayal kırıklığına uğradığını ve odak noktasının kurbanlar için adaleti tesis etmek olduğunu söyledi.

CBS News'e konuşan Massie, Bakan Bondi'ye resmen suçlamalar yöneltmeye hazırlandığını söyledi, "Yasanın ruhunu ve lafzını hiçe sayıyorlar. Takındıkları tavır çok rahatsız edici. Hayatta kalanlar tatmin olana kadar ben de tatmin olmayacağım" dedi.

Demokratlar: 'Başka nelerin üstü örtülüyor?'

Kaldırılan dosyalarda yer alan fotoğrafta Epstein'ın evindeki bir çekmece ile başka fotoğraflarla dolu bir masa görülüyor.

Bu fotoğraflardan birinde Başkan Trump; Epstein, First Lady Melania Trump ve Epstein'ın hüküm giymiş ortağı Ghislane Maxwell ile birlikte görülüyor.

Çerçeveli fotoğraflar da masanın üstünde görülebiliyor.

Kayıp dosyalardan 10'u, görünüşte aynı odayı gösteren fotoğraflar içeriyor: Tavanına bulutlar çizilmiş küçük bir masaj salonu ve birden fazla çıplakla süslenmiş kahverengi desenli duvar kağıdı.

Bazıları fotoğraf, bazıları ise sanat eseri gibi görünüyor.

Duvarda resmedilen kadınların çoğunun yüzleri sansürlenmiş. Ancak, bir yüz bir dosyada redakte edilmişken, diğer üç dosyada açıkça görülebiliyor.

Başka bir yüz ise tüm dosyalarda redakte edilmeden kalırken, aynı kişinin boyalı bir resmi görülebiliyor.

20 Aralık'ta dosyaların kaldırılmasını sorgulayan ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ndeki Demokrat Partili kongre üyeleri, Trump'ın kayıp fotoğrafını sosyal medyada yayımladı ve Bakan Pam Bondi'ye fotoğrafın kaldırıldığının doğru olup olmadığını sordu.

Demokrat komite üyeleri, "Başka nelerin üstü örtülüyor? Amerikan halkı için şeffaflığa ihtiyacımız var" diye yazdı.

Belgelerin çoğu redakte edilmişti

ABD Adalet Bakanlığı daha önce, Kongre'nin Epstein belgelerini yayımlama talebine bazı şartlarla uyacağını açıklamıştı.

Bakanlık; Epstein'ın kurbanları hakkında kişisel olarak tanımlanabilecek bilgileri, çocukların cinsel istismarını gösteren materyalleri, fiziksel istismarı gösteren materyalleri, "aktif bir federal soruşturmayı tehlikeye atacak" kayıtları veya "ulusal savunma veya dış politikayı" korumak için gizli kalması gereken belgeleri redakte etmişti.

Ancak yayımlanan belgelerin çoğunun büyük ölçüde redakte edildiği görülmüştü.

Son bu belgelerde Epstein'ın suçları hakkında sınırlı yeni bilgi var.

Suçlama kararlarına ilişkin ABD Adalet Bakanlığı'nın iç yazışmaları da, yayımlanan son dosyalara dahil edilmemişti.

Bu haber Alison Benjamin ve Benedict Garman'ın katkılarıyla hazırlandı.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.