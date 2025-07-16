İsrail, AA muhabiri anons çektiği sırada Suriye Genelkurmay Başkanlığı binasını vurdu

İsrail, AA muhabiri anons çektiği sırada Suriye Genelkurmay Başkanlığı binasını vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, AA muhabiri anons çektiği sırada Suriye Genelkurmay Başkanlığı binasını vurdu
Haber Videosu

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni hava saldırıları düzenledi. Söz konusu saldırılar, AA Şam muhabiri Muhammed Karabacak'ın İsrail'in hava saldırılarıyla ilgili son durumu bildirdiği sırada meydana geldi. Karabacak'ın anons çektiği esnada Genelkurmay Başkanlığı binasından önce alevlerin, ardından yoğun duman bulutunun yükseldiği görüldü.

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni hava saldırıları düzenledi.

AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi

İSRAİL'DEN ŞAM'DA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BİNASINA YENİ SALDIRILAR

Öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, öğleden sonra binayı iki kez daha hedef aldı.

AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi

AA MUHABİRİ SALDIRIYA ANONS ÇEKTİĞİ SIRADA YAKALANDI

Öte yandan İsrail'in yeni saldırıları, Anadolu Ajansı'nın (AA) Şam muhabiri Muhammed Karabacak'ın Tel Aviv yönetiminin hava saldırılarıyla ilgili son durumu bildirdiği sırada meydana geldi.

AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi

Karabacak'ın anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasından önce alevlerin, ardından yoğun duman bulutunun yükseldiği görüldü.

AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi

NE OLMUŞTU?

İsrail ordu sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek tehditlerini artırdığı Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi

Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını "takip ettiğini" açıklayan İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirmişti.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak

Hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki hayranına saldıran Testo Taylan gözaltına alındı, savunması dikkat çekti

13 yaşındaki hayranına saldıran Testo Taylan gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.