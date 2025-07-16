İsrail, AA muhabiri anons çektiği sırada Suriye Genelkurmay Başkanlığı binasını vurdu

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni hava saldırıları düzenledi.

İSRAİL'DEN ŞAM'DA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BİNASINA YENİ SALDIRILAR

Öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, öğleden sonra binayı iki kez daha hedef aldı.

AA MUHABİRİ SALDIRIYA ANONS ÇEKTİĞİ SIRADA YAKALANDI

Öte yandan İsrail'in yeni saldırıları, Anadolu Ajansı'nın (AA) Şam muhabiri Muhammed Karabacak'ın Tel Aviv yönetiminin hava saldırılarıyla ilgili son durumu bildirdiği sırada meydana geldi.

Karabacak'ın anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasından önce alevlerin, ardından yoğun duman bulutunun yükseldiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordu sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek tehditlerini artırdığı Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını "takip ettiğini" açıklayan İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirmişti.