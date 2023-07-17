Telefon kodları, uluslararası telefon görüşmelerinde belirli ülkeleri veya bölgeleri temsil eden önemli bilgilerdir. Bu kodlar, bir ülkeye doğrudan arama yapmanızı sağlar ve arama yapacağınız ülkeyi belirler. 92 kodlu arama alanlar ise 92 hangi ülkenin telefon kodu? 92 nerenin telefon kodu? 92 kodlu numara neresi? sorularını araştırıyor.

92 hangi ülkenin telefon kodu? 92 nerenin telefon kodu? 92 kodlu numara neresi? soruları araştırılıyor. Ülke telefon kodlarına "uluslararası telefon kodları" veya "uluslararası çevirme kodları" da denir. 92 hangi ülkenin telefon kodu diye merak edenler ise 92 hangi ülkenin telefon kodu? 92 nerenin telefon kodu? 92 kodlu numara neresi? araması yapıyor.

92 HANGİ ÜLKENİN TELEFON KODU?

Uluslararası telefon kodu "92", Pakistan'ın telefon kodunu temsil etmektedir. Pakistan, Güney Asya'da yer alan bağımsız bir ülkedir ve başkenti İslamabad'dır. Eğer "92" uluslararası telefon kodunu kullanarak Pakistan'da bulunan bir kişiyle iletişim kurmak isterseniz, önce bu kodu çevirip ardından hedef telefon numarasını eklemeniz gerekmektedir. Pakistan, Güney Asya'da yer alan bağımsız bir ülkedir. Komşuları arasında Hindistan, Afganistan, İran ve Çin bulunmaktadır. Başkenti İslamabad'dır ve en kalabalık şehri Karaçi'dir. Ülkenin resmi dili Urdu'dur, ancak İngilizce de yaygın olarak konuşulur.

Eğer uluslararası telefon kodu 92'yi kullanarak Pakistan'da bulunan bir kişiyle iletişim kurmak isterseniz, aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

İlk olarak, uluslararası kod olan "92" ile başlamalısınız.

Ardından, Pakistan içerisindeki hedef telefon numarasını çevirmelisiniz. Bu numarada genellikle bir alan kodu ve hedef telefon numarası bulunur.

Telefon görüşmesi yapmak istediğiniz kişinin alan kodunu bilmiyorsanız, telefon numarasının başında "0" olan kısmını çıkarmanız gerekmektedir. Örneğin, bir telefon numarası "0XX-XXX-XXXX" şeklindeyse, "0" kısmını çıkartarak "XX-XXX-XXXX" olarak kullanmanız gerekir.

Örneğin, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir kişiyle telefon görüşmesi yapmak istiyorsanız, önce uluslararası kod olan "92" ile başlamalı, ardından İslamabad'ın alan kodunu ve hedef telefon numarasını çevirmelisiniz.

Uluslararası telefon kodları, dünya genelindeki iletişimi kolaylaştırır ve insanların farklı ülkelerde bulunan sevdikleriyle veya iş ortaklarıyla iletişim kurmalarını sağlar. Bu nedenle, ilgili ülkenin telefon kodunu bilmek, uluslararası aramaları düzgün bir şekilde gerçekleştirmek için önemlidir.

PAKİSTAN NEREDE?



Pakistan, resmî adıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti , Güney Asya'da bir ülkedir. 212,2 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık beşinci ülkesidir. En büyük ikinci Müslüman topluluğuna sahiptir. 881,913km²'lik yüzölçümü ile bu alanda 33. sıradadır. Pakistan'ın güneyde Umman Denizi ve Körfezi'ne 1046 km kıyısı vardır. Doğuda Hindistan, batıda Afganistan, güneybatıda İran ve kuzeydoğuda Çin ile komşudur. Kuzeybatıda Afganistan'ın Vahan Koridoru Pakistan'ı Tacikistan'dan ince bir hatla ayırır. Ayrıca Umman ile deniz sınırı bulunmaktadır.

Günümüzde Pakistan'ın bulunduğu topraklar birçok antik medeniyetin mekanı olmuştur. Pakistan tarihi bu bölgeyi içine alan Hint altkıtasının tarihi ile iç içedir. Tarih öncesinde Cilalı Taş Devri'ne ait Mehrgarh ve Tunç Çağı İndus Vadisi Uygarlığı; Hindu, Hint-Yunan, Müslüman, Türk-Moğol, Afgan ve Sih gibi farklı inanç ve kültürlere sahip krallıklar bölgede hüküm sürmüştür. Bölge başlıca Pers Ahameniş İmparatorluğu, İskender İmparatorluğu, Seleukos İmparatorluğu, Hint Maurya İmparatorluğu, Kuşan İmparatorluğu, Gupta İmparatorluğu, Arap Emevîler, Türk-Moğol Gazneliler, Gurlular, Delhi Sultanlığı, Moğol İmparatorluğu, Babürlüler, Afgan Dürranîler ve Surîler, kısmen Sih İmparatorluğu ve son olarak Britanya Hindistanı olmak üzere çok sayıda imparatorluk ve hanedanca yönetildi.

Pakistan, Britanya Hindistanı'nın bölünmesini ve Müslüman nüfuslu bölgelerin bağımsızlığını talep eden Pakistan Hareketi'nin çabalarıyla 1947'de Hint Müslümanları için bir yurt olmak üzere bağımsızlığını kazanmıştır. Çeşitli dil ve etnik grupların yanı sıra coğrafya ve yaban yaşamı bakımından da zengin bir ülkedir. Başlangıçta bir dominyon olan Pakistan, 1956'da kabul edilen anayasayla İslam cumhuriyetine dönüştü. Etnik iç savaş ve 1971'deki Hint müdahalesi Doğu Pakistan'ın Bangladeş ismiyle ülkeden ayrılmasıyla sonuçlandı. Pakistan, 1973'te tüm yasaların Kur'an ve Sünnet'i temel alan İslam hükümlerine uygunluğunu şart koşan yeni bir anayasayı kabul etti. 2008 yılında sivil yönetime geçildi. 2010'da ise parlamenter sistemli yönetim başladı.

Bir orta güç olarak Pakistan, dünyanın altıncı büyük ordusunu bulundurmaktadır ve ayrıca nükleer silahlı devlet kabul edilen bir nükleer güçtür. Dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen orta sınıflarından birine sahip olan Pakistan ekonomisi yükselen ekonomiler arasında gösterilmektedir. Bağımsızlığından bu yana askeri rejim, siyasi belirsizlik ve Hindistan'la çatışmalar Pakistan'ın siyasi tarihini şekillendirmiştir. Ülke yoksulluk, düşük okur yazarlık ve yolsuzluk gibi sorunlarla boğuşmaya devam etmektedir. Pakistan BM, Şanghay İşbirliği Örgütü, İİT, İngiliz Milletler Topluluğu, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı ve Teröre Karşı İslam İttifakı'nın üyesidir.