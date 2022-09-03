600 bin takipçisi bulunan ünlü fenomen Mz. Dani, sevgili bulamamaktan şikayet etti

Sosyal medyada 600 bini aşkın takipçisi bulunan ünlü fenomen Mz. Dani, Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayarak estetik yaptırmıştı. Hayaline kavuşan ünlü fenomen, şimdi de kendisine göre sevgilisi bulamamasından dolayı isyan etti.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte fenomen sayısı da hayli arttı. Paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken fenomenlerden biri de Mz. Dani.600 bini aşkın takipçisi bulunan Mz. Dani, ergenlik döneminde dış görüntüsü nedeniyle yaşıtları tarafından dışlandığını ve özgüvenini kaybettiğini anlattı.

DEFALARCA BICAK ALTINA YATTI

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Mz. Dani özgüvenini geri kazanmak için defalarca estetik prosedürler için bıçak altına yattı. Estetik uygulamaların sonrasında dış görünüşünün dikkat çekici hale geldiğini söyleyen Mz. Dani, erkeklerin ona gerçek bir insan gibi davranmadığını anlatarak sosyal medyadan isyan etti.

"ERKEKLER BENİ NESNELEŞTİRİYOR"

Estetik prosedürleri nedeniyle insanların kendisine olan bakışının değiştiğini söyleyen Mz. Dani, "Benim aşk hayatım son derece zor. Erkekler beni nesneleştiriyorlar. Bana oyuncak gözüyle bakıyorlar. Beni tanımadan sadece dış görünüşüme göre yargılıyorlar ve bu durum benim canımı çok sıkıyor. Bir erkeğin beni ben olduğum için tanımak istemesi çok nadirdir." dedi.

"SEVGİLİ BULAMIYORUM"

Sosyal medyadaki takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldığını ifade eden Mz. Dani, "Yorumlarda beni bu dünyanın dışında ve tamamen çarpıcı olarak nitelendiriyorlar. Barbie, tüm genç kızların benzemeye çalıştığı nihai kraliçe. Onunla çocukken oynuyoruz ve onun gibi mükemmel olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi ise yetişkin bir kadın olarak sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim" ifadelerini kullandı.