50 yolcu taşıyan Boeing 737 uçağı, Japonya'nın Fukuoka Havalimanı'ndan kalkıştan kısa bir süre sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı

Boeing 737 uçağı, 50 yolcusuyla kalkıştan sadece dakikalar sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçak, Japonya'nın Fukuoka Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra bir kanatla ilgili bir sorun nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Polis, olayda kimse yaralanmadığını açıkladı.

Bu olay, son üç günde Boeing ile ilgili yaşanan dördüncü sorun oldu. Dakar havalimanında alev alan bir Boeing 737 uçağından zorla tahliye edilen 73 yolcudan 15'i yaralandı. Türkiye'nin Alanya kentindeki bir başka Boeing uçağı, iniş sırasında bir lastiğin patlaması sonucu 190 yolcu tahliye edildi. Ayrıca, bir Boeing kargo uçağı iniş yaparken burun üzerine çakıldı ve pistte kıvılcımlar saçtı.

Bu aksaklıklar, Boeing'in güvenlikle ilgili süregelen sorunlarını daha da ön plana çıkardı. Şirket, uçaklarının güvenli olduğunu ısrarla vurgulasa da, bir dizi ciddi güvenlik ihlali yaşandı.

Whistleblower Sam Salehpour, Boeing'de çalışanların uçak parçalarını zorla yerleştirmek için üzerlerine atladığını ve montaj sırasında ciddi hatalar yapıldığını ifade etti. Salehpour, güvenlik endişelerini sürekli dile getirmesine rağmen üstlerinden "sus" talimatı aldığını belirtti. ABD Kongresi'nde tanıklık eden Salehpour, uçak montajında yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Diğer bir whistleblower John Barnett ise, Boeing'in üretim hattında standartların altında parçaların kasıtlı olarak kullanıldığını ve bazı uçakların oksijen sistemlerinde ciddi sorunlar olduğunu ortaya çıkardı. Barnett'in iddialarına göre, şikayetleri göz ardı edildi.

Bu olaylar, Boeing'in güvenlik kültürü ve uçak montaj süreçleri konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor.