294 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasından kan donduran görüntü! İnsanları üst üste atıp taşıdılar

Hindistan'ın Odisha eyaletinin kuzeydoğusundaki Balasore bölgesinde meydana gelen, iki yolcu ve bir yük treninin çarpıştığı kazada can kaybı 294'e ulaştı. Hindistan medyası, kaza bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

ÇALIŞMALARA YEREL HALK DA KATILDI

Yetkililerin yanı sıra kurtarma çalışmalarına yerel halkın da katıldığı bildirildi. Kaza nedeniyle çok sayıda tren seferi iptal edildi.

İNSANLARI ÜST ÜSTE ATTILAR

Bölgeden gelen bir görüntü ise görenlerin kanını dondurdu. Sosyal medyada paylaşılan videoda, tren kazası geçiren insanlar, bir aracın damperine üst üste atılıyor. Araca istiflenen kişilerin ölü ya da sağ olduğu bilinmiyor.

KAZA RAYLARDAKİ SİSTEMİN DEĞİŞMESİNDEN KAYNAKLI

Hint medyasına konuşan Demiryolları Bakanı Ashwini Vaishnaw, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, raporun en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Kazanın, raylardaki elektronik bağlantı sistemindeki değişiklik sonucu meydana geldiği düşünülüyor. Soruşturma kapsamında insan hatası olup olmadığının belirlenmesi öngörülüyor.