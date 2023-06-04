294 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasından kan donduran görüntü! İnsanları üst üste atıp taşıdılar
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Hindistan'da meydana gelen tren kazasında 294 kişi hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, ölen insanların bir aracın damperine taşınma şekli kan dondurdu. Kurtarma çalışmasına katılan kişiler, insanları resmen üst üste atarak istifledi.
Hindistan'ın Odisha eyaletinin kuzeydoğusundaki Balasore bölgesinde meydana gelen, iki yolcu ve bir yük treninin çarpıştığı kazada can kaybı 294'e ulaştı. Hindistan medyası, kaza bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
Yetkililerin yanı sıra kurtarma çalışmalarına yerel halkın da katıldığı bildirildi. Kaza nedeniyle çok sayıda tren seferi iptal edildi.
Bölgeden gelen bir görüntü ise görenlerin kanını dondurdu. Sosyal medyada paylaşılan videoda, tren kazası geçiren insanlar, bir aracın damperine üst üste atılıyor. Araca istiflenen kişilerin ölü ya da sağ olduğu bilinmiyor.
Hint medyasına konuşan Demiryolları Bakanı Ashwini Vaishnaw, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, raporun en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Kazanın, raylardaki elektronik bağlantı sistemindeki değişiklik sonucu meydana geldiği düşünülüyor. Soruşturma kapsamında insan hatası olup olmadığının belirlenmesi öngörülüyor.