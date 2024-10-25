Üye Girişi
Haberler

2 kez meme kanserini yenen televizyon yıldızı, trafik kazasında hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Naked And Afraid' programının yıldızı ve kendini 'korsan' olarak tanımlayan 34 yaşındaki Sarah Danser, Hawaii'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Discovery kanalında yayınlanan programlarda yer alan Danser, 20 Ekim Pazar günü bir kazaya karıştı. 59 yaşındaki bir sürücünün park halindeki bir araca çarpması sonucu hastaneye kritik durumda kaldırıldı ve aynı gün hayatını kaybetti. Danser, daha önce iki kez meme kanserini yenmişti.

'Naked And Afraid' programının yıldızı ve kendini 'korsan' olarak tanımlayan 34 yaşındaki Sarah Danser, Hawaii'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Discovery kanalında yayınlanan 'Naked and Afraid' ve son olarak 'Fight To Survive' programlarında yer alan Danser, 20 Ekim Pazar günü Kahala, Hawaii'de bir kazaya karıştı. Honolulu polisinin açıklamasına göre, 59 yaşındaki bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir araca çarptı.

Araçta yolcu olarak bulunan Sarah, hastaneye kritik durumda kaldırıldı. Babası Dan ve kardeşi Jake'in hastaneye ulaşmasının ardından aynı gün hayatını kaybetti.

Acı verici olan, ailesinin açıklamasına göre Sarah'nın bu kazadan önce iki kez meme kanserini yenmiş olmasıydı.

Babası Dan Danser, "Onun başkalarının hayatında ne kadar fark yarattığını bizzat gördüm. Endonezya'da dalış yaparken bir kez benim hayatımı kurtardığını düşünüyorum" dedi.

Kardeşi Jake ise, "Onu tanımlamanın en iyi yolu 'sihirli' demek. Sarah'nın bulunduğu ortamı dolduran pozitif bir enerjisi vardı" ifadelerini kullandı.

Aslen Colorado'lu olan Sarah, 12 yıldır Hawaii'de yaşıyordu. Uzman dalgıç ve tekne kaptanı olan televizyon yıldızı, ölümünden önce Island Divers Hawaii'de çalışıyordu. Şirket şimdi sevdikleriyle birlikte okyanus anıtı oluşturmak için çalışıyor.

Kazada ciddi şekilde yaralanan sürücü ve park halindeki araçtaki bir kadın hastaneye kaldırıldı. Park halindeki araçtaki bir erkek ise tedaviyi reddetti. Polis, kazada uyuşturucu ve alkolün etkili olmadığını, ancak hızın faktör olabileceğini açıkladı.

2 kez meme kanserini yenen televizyon yıldızı, trafik kazasında hayatını kaybetti

2 kez meme kanserini yenen televizyon yıldızı, trafik kazasında hayatını kaybetti

2 kez meme kanserini yenen televizyon yıldızı, trafik kazasında hayatını kaybetti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Haberler.com Özel Birleşik Krallık 3-sayfa Magazin Hawaii trafik Dünya Pazar TV

FETÖ elebaşı Gülen'in tabutunun başındaki isim Adil Öksüz mü?

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinde herkes aynı isme odaklandı

 Yanıtlanmayan telefon şehit düşen taksicinin kaderini değiştirmiş

Yanıtlanmayan telefon şehit düşen taksicinin kaderini değiştirmiş

 Egemen Bağış merkeze çekildi, yerine Metin Feyzioğlu atandı

Bağış koltuğu Feyzioğlu'na kaptırdı
Menzil, tarikattaki miras kavgası için kendi mahkemesini kurdu

Kameralar önünde olanlar bardağı taşırdı! Özel mahkeme kuruyorlar
500

Yorumlar (1)

Abuzer Sever:

Ecel işte, kurtuluş yok.

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazartesi okullar tatil mi? (28-29 EKİM) Üniversiteler tatil mi? Ramazan Aktaş kimdir? PKK/KCK'lı terörist Ramazan Aktaş kaç yaşında, öldürüldü mü? Masterchef 25 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Suna Keskin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Suna Keskin kaç yaşında, nereli? Suna Keskin biyografisi! Sana Değer Havvanur ve Murat olayı nedir? Havvanur ve Murat barışacak mı? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Sinop hava durumu 25 Ekim | Bugün Sinop'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Sinop'da 15 günlük hava durumu! Ordu hava durumu 25 Ekim | Bugün Ordu'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Ordu'da 15 günlük hava durumu! 25 Ekim hangi burç? 25 Ekim özellikleri ve yükseleni nedir? 28 Ekim Pazartesi günü tatil mi? 28-29 Ekim resmi tatil mi? Yeni Cuma mesajları resimli 2024! Kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? Hadisli ve en güzel Cuma mesajları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.