2 kez meme kanserini yenen televizyon yıldızı, trafik kazasında hayatını kaybetti

'Naked And Afraid' programının yıldızı ve kendini 'korsan' olarak tanımlayan 34 yaşındaki Sarah Danser, Hawaii'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Discovery kanalında yayınlanan 'Naked and Afraid' ve son olarak 'Fight To Survive' programlarında yer alan Danser, 20 Ekim Pazar günü Kahala, Hawaii'de bir kazaya karıştı. Honolulu polisinin açıklamasına göre, 59 yaşındaki bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir araca çarptı.

Araçta yolcu olarak bulunan Sarah, hastaneye kritik durumda kaldırıldı. Babası Dan ve kardeşi Jake'in hastaneye ulaşmasının ardından aynı gün hayatını kaybetti.

Acı verici olan, ailesinin açıklamasına göre Sarah'nın bu kazadan önce iki kez meme kanserini yenmiş olmasıydı.

Babası Dan Danser, "Onun başkalarının hayatında ne kadar fark yarattığını bizzat gördüm. Endonezya'da dalış yaparken bir kez benim hayatımı kurtardığını düşünüyorum" dedi.

Kardeşi Jake ise, "Onu tanımlamanın en iyi yolu 'sihirli' demek. Sarah'nın bulunduğu ortamı dolduran pozitif bir enerjisi vardı" ifadelerini kullandı.

Aslen Colorado'lu olan Sarah, 12 yıldır Hawaii'de yaşıyordu. Uzman dalgıç ve tekne kaptanı olan televizyon yıldızı, ölümünden önce Island Divers Hawaii'de çalışıyordu. Şirket şimdi sevdikleriyle birlikte okyanus anıtı oluşturmak için çalışıyor.

Kazada ciddi şekilde yaralanan sürücü ve park halindeki araçtaki bir kadın hastaneye kaldırıldı. Park halindeki araçtaki bir erkek ise tedaviyi reddetti. Polis, kazada uyuşturucu ve alkolün etkili olmadığını, ancak hızın faktör olabileceğini açıkladı.