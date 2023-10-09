2 günde vurulan 6. cami! İsrail savaş uçakları Gazze'deki Es-Susi Camisi'ni bombaladı

İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırıları devam ediyor. Son olarak Gazze'nin batısındaki Es-Susi Camisi, İsrail uçakları tarafından bombalandı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 6'ya yükseldi.

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında Gazze'nin batısındaki Es-Susi Camisi yıkıldı. Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında vurulan cami sayısı 6'ya yükseldi.

FÜZELERLE BOMBALADI

Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail savaş uçakları, Gazze'yi bombardıman altına aldı. Uçaklar kentin batısında yer alan Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Es-Susi Camisi'ni füzelerle bombaladı. Söz konusu saldırıda ölü ve yaralılar olduğu aktarılırken bu konuda net bir sayı belirtilmedi.

VURULAN 6. CAMİ OLDU

Bu yıkımla birlikte İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 6'ya yükseldi. İsrail daha önce de Gazze'deki El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib ve El-Garbi camilerini vurmuştu.