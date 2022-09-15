Bin yıl önceki olaydan ders aldılar! Kraliçe'nin naaşının korunmasının sırrı tabutunda saklı

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı Londra'da bulunan Buckingham Sarayı'na getirildi. 8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe'nin naaşının bozulmamasının sırrı ise taşındığı tabutta saklı. 30 yıl önce hazırlandığı söylenen kurşun kaplı tabut Kraliyet üyeleri için özel hazırlandı. Kurşundan tabutun geçmişiyse kraliyet tarihindeki vahim bir olaya uzanıyor.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti. Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek. Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.

KRALİÇE'NİN NAAŞINA NE OLDU?

70 yıl tahtta kalarak koca bir tarihe tanıklık edenII. Elizabeth'in cenazesinden ayrıntılar gelmeye devam ederken, naaşının günlerdir tabutta kalması ise birçok kişinin aklında soru işareti bıraktı. Kraliçe'nin bedeni bozulmadı mı?

SIRRI TABUTTA

Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşının gömüleceği tarihe kadar bozulmaması taşındığı tabutun özel olarak kurşundan yapılması.

ÖZEL TABUTUN NEDENİ TARİHTEKİ VAHİM OLAYA DAYANIYOR

'Kurşun tabut' kullanılması geleneği 11. yüzyılda İngiltere'nin ilk Norman Kralı I. William'a dayandırılıyor. I. William'ın cenazesinde kralın bedeninin açıldığı ve sonrasında da dayanılmaz bir kokunun etrafı sardığı öne sürülüyor. I. William'dan sonraki kraliyet üyelerinin aynı sonu yaşamaktan korktuğu için hava geçirmez özellikleri olan tabutu tercih ettiği bunun kraliyet ailesinde gelenek olarak sürdürüldüğü belirtiliyor.

VÜCUDU UZUN SÜRE KORUNACAK

Tabutun kurşunla kaplanmasınınsa aslında bilimsel olarak açıklaması var. Bu malzeme sayesinde Kraliçe'nin bedeni, Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nde yer alan Aziz George Şapeli'ne gömüldüğünde daha uzun süre dayanacak. Uzmanlara göre kurşun kaplı tabut, hava geçirmez özelliği sayesinde nemin içeri girmesini önleyerek Kraliçe'nin vücudunu daha uzun süre koruyacak.

BİRİNCİ ELİZABETH DE KURŞUN TABUTLA GÖMÜLDÜ

Independent'te yer alan habere göre Kraliyet ailesinin bu geleneği en az 400 yıldır uyguladığı tahmin ediliyor. Tarihi kayıtlar, 1603'te ölen I. Elizabeth'in de kurşun kaplı tabutla gömüldüğünü gösteriyor.