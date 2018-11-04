Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, Suudi Arabistan yönetimini eleştirerek, "İslam'a ilk hizmet edenler Araplar olabilirler. O dönemde fütuhata ulaşan açılımlar yapılmıştır. Bugün İslam ismini taşıyan Suudi Arabistan'a bakalım. Bu ismi almış olması onu idame ettireceği anlamına gelmez. Çünkü davranışları İslam'la bağdaşmıyor." dedi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Karadavi, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'ye ilk kez 1967'de Arap-İsrail Savaşı döneminde geldiğini ifade eden Karadavi, şöyle konuştu:

"O günkü Türkiye ile bugün arasında büyük bir fark görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirme sorumluğunu üstlendikten sonra yurt içinde ve yurt dışındaki faaliyetlerini takip ediyoruz. Köklü bir değişim var. Belki bunu içeride olanlar çok net fark edemeyebilir ama dışarıdan gelenler çok rahat bir şekilde fark ederler. Belediyelerin yaptıkları çalışmaları ve gelişmeleri görüyoruz. Tarihte önemli rol oynayan Türkiye'nin yeniden İslam dünyasının yönetim merkezi olması için dua ediyoruz. İslam sancağı yeniden göklerde sallansın. Selçuklulardan itibaren bu topraklar geçmişte alimlere, ilim insanlarına ev sahipliği yaptı. Haçlılara dur demişler, uzak diyarlara kadar İslamiyeti yaymışlardır. Gittikleri yerlerde güzel eserler bırakmışlardır. İslam sancağı burada bir kez daha dalgalanacak ve hizmet kaynağı olacaktır. Bunu böyle bilelim."

Karadavi, Türkiye'nin tarihten gelen şan ve şerefini tekrar iade eden bir kadroya ve onların başında sorunların üstesinden gelebilecek bir lidere sahip olduğunu söyledi.

Karadavi, Türkiye'de İslam dünyasını silkeleyip, onların ufuklarını açan bir yönetimin işbaşına geldiğini dile getirerek, "Türkiye'nin İslam dünyasının sorunlarına eğilen ve nerede olursa olsun onların yardımına koşmuş Recep Tayyip Erdoğan gibi bir başkan var bu ülkede." dedi.

Müslümanlara karşı zehirli plan ve komplolar kurulduğunu belirten Karadavi, bunlara dur diyecek gücün de Erdoğan olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan yönetimini eleştiren Karadavi, şunları kaydetti:

"İslam'a ilk hizmet edenler Araplar olabilirler. O dönemde fütuhata ulaşan açılımlar yapılmıştır. Bugün İslam ismini taşıyan Suudi Arabistan'a bakalım. Bu ismi almış olması onu idame ettireceği anlamına gelmez. Çünkü davranışları İslam'la bağdaşmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Söz sahibi, kültürlü Müslümanlara bakışı hepinizce malum. Acizane fakir de bu insanların listesinde yer alıyor. Müslüman Kardeşlerin ileri gelenleri de hedef yapıldı. Fakat inançlarına sadık olan insanların yönettiği ülkeler alimlere sahip çıkmışlardır. Kim olursa olsun yardıma ihtiyacı olan, sığınma düşüncesiyle gelenler burada güven kanadı altında yer almışlardır."

Cemal Kaşıkçı olayına da değinen Karadavi, olayı büyük bir üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Kaşıkçı'nın gerçeği, inandığı şeyleri dile getirip duyurduğunu aktaran Karadavi, "Ne oldu bu kardeşimize? Konsolosluğa girişini hepimiz gördük ekranlardan. Şer gücü diyebileceğimiz Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun kapısından girmesiyle başına gelenleri hepimiz biliyoruz. Özel uçakla hazırlıklı ve planlı geldiklerini biliyoruz. Türkiyeli yetkililer, başta Cumhurbaşkanı ve güvenlik mercileri olayı yakından takip edip açığa kavuşturulması mücadele ediyorlar. Çalışmaları neticesinde gerçek su üstüne çıkacak ve cinayetin sorumluları da ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

Konuşmasının sonunda başkanlık görevi devredeceğini ifade eden Karadavi, kendisinden sonra da ehil insanların sancağı devralacağını kaydetti.