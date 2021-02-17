Dünya Kediler Günü ne zaman? En güzel Dünya Kediler Günü sözleri ve mesajları!

İlk olarak 2005 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı, kim çıkardı merak ediliyor. Peki, Dünya Kediler Günü ile ilgili sözler aramasında bulunuyor. Dünya Kediler Günü ne zaman?

Sosyal medyada trend olan Dünya Kediler günü hakkında araştırmalar yapılıyor. . Kedisi, kedileri veya tüm sokak kedilerine kendini adamış kişiler bugünün anlam ve önemini herkese ifade etmek için en güzel Dünya Kediler Günü sözleri ve mesajları paylaşılıyor Peki, Dünya Kediler Günü ne zaman? En güzel Dünya Kediler Günü sözleri ve mesajları!

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kediler Günü 17 Şubat'ta kutlanmaktadır. 17 Şubat Dünya Kediler gününde kediler ve hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturan etkinlikler yapılıyor.

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Uluslararası Kediler Günü, 8 Ağustos'ta kutlanıyor. Ayrıca 17 Şubat'ta Dünya Kedi Günü kutlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 29 Ekim'de, Rusya'da 1 Mart'ta, Avrupa'daki birçok ülkede ise 17 Şubat'ta kutlanıyor. Dünya Kediler Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü, 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından oluşturuldu.

EN GÜZEL DÜNYA KEDİLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI!

Bir kediyle geçirilmiş zaman asla vakit kaybı değildir. Sigmund Freud

Köpekler çağırılınca gelirler, kedilerse mesajı alırlar ve sonradan size dönerler. Marty Bly

Yastıklarla, halı, raf, iskemle, pencere pervazı ile dopdolu bir evde bile kediniz gelip önemli evrakınızın üstüne yatacaktır. Dominic Courcel

Bir kedi net olarak duygusal dürüstlüğe sahiptir: İnsanlar birçok sebeplerle duygularını saklayabilirler, ancak kediler bunu yapmazlar. Ernest Hemingway

Kedilere hayran kalmamızın sebebi de ne yaparlarsa yapsınlar ya da yapıyor görünseler her zaman muzaffer çıkmalarıdır. Barbara Webster

Hayvanlar konuşabilseydi; köpekler dobra konuşan dostlar olurken, kediler pek de konuşmayan ender canlılardan olurdu. Mark Twain

Bir insanın gerçek manada reddedilmeyi anlaması için öncelikle bir kedi tarafından görmezden gelinmesi gerekir. Anonim

Ben bir kedilere fısıldayanım. Başka evlere gittiğimde kediler sahiplerinden daha çok beni severler. Cory Monteith

Bulunmamaya karar vermiş bir kedi isterse bir mendil gibi kendini katlayabilir. Louis J. Camuti

Kedilerle uyumanın zor yanı; kedilerin yatağın bir tarafında yatmaları yerine sizin üzerinizde yatmayı tercih etmeleridir. Pam Brown

Ortalama bir kedi yavrusu 5 yaşındaki çocuktan daha fazla soru sorar. Carl Van VechtenKedileri sevmeyen insanlardan sakının. İrlanda atasözü

Yabancı bir kediyle nasıl arkadaş olacağınızı biliyorsanız her zaman şanslı olacaksınız. Amerikan atasözü

Kedilerle kıyaslandığımızda hangimiz, temizliği, sevgisi, sabrı, ağırbaşlılığı ve cesareti açısından bir kedi olabiliriz? Fernand Mery

Hayatta bir kedi tarafından karşılanmaktan daha fazla insanın içini ısıtan çok az şey vardır. Tay Hohoff

Birçok filozof ve kedi üzerinde çalıştım. Kedilerin bilgeliği sonsuz derecede üstün. Hippolyte Taine

Kedilerle yeterince yaşanlar bilir; kediler insanların limitlerine karşı inanılmaz sabırlı canlılardır. Cleveland Amory

Kediler köpeklerden akıllıdır. 8 kediyi bir kızağa yerleştirip karda çektiremezsiniz. Jeff Valdez

Kedini mi bulmak istiyorsun? Hemen bir balık konservesi aç, az sonra yanında olur. Stuart ve Linda Macfarlane

Tırnakları için bir alet aldık ama o koltuğu seviyor. Alastair Goodman

Kedim ve Ben: Birbirimizi eğittik. Ben oynamak istediğimde o burnunu kaldırdı. Ben TV izlemek istediğimde o oynamak istedi. Dışarı çıksın diye kapıyı açtığım, fikrini değiştirdi. Kapattım, çıkmak istedi. Yemeğini verdim, iğrenmiş gibi uzaklaştı. Kendi yemeğimi yerken, karşıma geçip yalandı. Evet, kedim ve ben bir biçimde anlaşıyoruz. Stuart ve Linda Macfarlane

Bir kedi yavrusu kürklü bir (tatlı) beladır. Christine Harris

Kedi sevgisinden daha büyük bir hediye ne olabilir. Charles Dickens

Kedilerde herşey vardır: hayranlık, sonsuz uyku ve canları istediklerinde eşlik etmek. Rod McKuen

Kedim deli değil, sadece iyi bir aktrist. P.C. Cast

Bir kedi, sadece bir diğer kediye yönlendirir. Ernest Hemingway

Kediler insanları sahiplenir, çünkü kediler insanları işe yarayan evcil canlılar olarak görürler. George Mikes

Hayatın ızdırabından iki kaçış vardır: Müzik ve kediler. Albert Schweitzer

Bir kedinin gözünde herşey kediye aittir. İngiliz atasözü

Kürkle kaplı, müzikli ve asla soğumayan sıcak su torbalarının rahatlığını yalnızca kedi sevenler bilirler. Susanne Millen

Akıldan söz ederken, evdeki en sıcak yeri ve en rahat yastığı bulma konusunda onunla kimse boy ölçüşemez. Thomas Henry Huxley

Bir kedinin verdiği teselliyi asla küçümsemeyin; bir şey söylemez ama küçük dokunuşlarla, sürtünme ve yaslanmalarla size sevgisini gösterir ve kederinizden uzaklaştırmaya çalışır. Pam Brown

Kediler kapalı kapılardan nefret ederler… Ne tarafında olurlarsa olsunlar. Lilian Jackson Braun

Kedisiz ev ne kadar güzel olsa da ev sayılmaz. Mark Twain

Minicik bir kedi yavrusu bir sanat şaheseridir. Leonardo da Vinci

Eğer bir odanın bir köşesine tek bir gün ışığı vuruyorsa emin olabilirsiniz ki o ışığın altına çoktan bir kedi uzanmıştır. Stuart ve Linda Macfarlane

Kedileri eğitemezsiniz onlar sizi eğitir. Allen ve Ivy Dodd

Kediler çözümü olmayan bulmacalardır. Hazel Nicholson

Kedimle oynadığım zaman, belki de o benle benim onunla eğlendiğimden daha fazla eğleniyordur, kimbilir. Montaigne

Sanatçılar kedi sever, askerler köpek. Desmond Morris

Köpeklerin sahipleri olur, kedilerinse köleleri. Amanda Bell.