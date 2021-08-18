Dünya Hali canlı izle! TRT 1 Dünya Hali 5. Bölüm full HD izle! Dünya Hali 6. Bölüm fragmanı izle! Dünya Hali yeni bölüm canlı izle!

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DÜNYA HALİ 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dünya Hali, günümüz ilişkilerine yaptığı göndermelerle yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren ekran başındakilerin odak noktası olmayı başardı. Sevdiği kadına ulaşmak için elinden gelen her şeyi deneyen Sinan'ın komik hikâyesi her hafta olduğu gibi bu hafta da TRT 1 ekranlarında.

Sinan, Kıvılcım'ın bulduğu kızlardan kurtulabilecek mi?

Kıvılcım, dedesinin vasiyetini yerine getirmek için uğraşan Sinan'a yardım sözü vermiştir fakat bu söz Sinan'ı zor durumda bırakmaktadır. Sinan, dedesinin vasiyetini ancak Kıvılcım'la evlenerek gerçekleştirebileceğinin farkındadır. Kıvılcım'ın kendisi için bulduğu adayları sürekli uydurduğu bahanelerle savuşturmaktadır.

Öyle birini tarif et ki eşi benzeri bulunmasın

Bu durumdan sıkılan Kıvılcım, Sinan'a ideal eşini tarif etmesi için bir ültimatom verir. Sinan'ın bu işten kurtulması için yapabileceği tek bir şey vardır. Bulunması imkânsız bir kadın tarif etmelidir. Kıvılcım'ın işini iyice zorlaştıran Sinan bu zorlu serüveni sorunsuz atlatabilecek mi?

DÜNYA HALİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinan, Aşkına Karşılık Bulabilecek mi? Tüm uğraşlarına rağmen bir türlü Kıvılcım'ın kalbini kazanamayan Sinan oldukça mutsuzdur. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bu bölümde de Kıvılcım'ın evlilik düşünmediğini öğrenen Sinan depresyona girer.

Mutsuz bir halde ne yapacağını bilemeyerek oradan oraya savrulan Sinan, çareyi gördüğü her kadına evlilik teklif etmekte bulacaktır. Cansız mankenleri bile sevgilim diye tanıtan Sinan'ın bu durumundan endişelenen Azim, arkadaşına farklı bir taktik önerir ve Kıvılcım ile arkadaş olmasını tavsiye eder.

Sinan'ın Geçmesi Gereken Zorlu Testler Var Sinan'ın, Kıvılcım'la arkadaş olabilmesi için, Kıvılcım'ın en yakın arkadaşı Fulya'nın hazırladığı bazı testlerden geçmesi gerekmektedir. Gireceği bu testler kendisini çok ilginç durumların içerisinde bulmasına sebep olacaktır.



Dünya Hali

DÜNYA HALİ'NİN KONUSU NE?

Çok sevdiğiniz bir aile büyüğünüzün ölmeden önceki son isteği "erken kalkan, eskinin kıymetini bilen ve bal porsuğuna benzeyen bir kızla evlen" olursa ne yaparsınız? Bu kendine has vasiyetin ilginç yolculuğu Dünya Hali dizisinde cevap buluyor.

Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.

Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı "modern" hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan'ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.

İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan'ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin'in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.

DÜNYA HALİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen: Osman Nail Doğan, Murat Zaloğlu

Senarist: Osman Nail Doğan, Murat Kaman, İdris Meydi, Cem Tuçer, Eray Kaman Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Oyuncu Kadrosu: Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin, Hakan Emre Ünal, Mert Denizmen, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Hüseyin Elmalıpınar, Mekin Sezer, Adnan Başar, Naşit Özcan, Zeki Ocak

DÜNYA HALİ SON BÖLÜM İZLE!

DÜNYA HALİ CANLI YAYIN TRT 1 İZLE! Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

DÜNYA HALİ 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

DÜNYA HALİ 5. BÖLÜM FRAGMANI!