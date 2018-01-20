Dünya Dışişleri Bakanları, Afganistan'da Barışı Görüşmek İçin Taşkent'te Toplanacak

Özbekistan ve Afganistan'ın ortak çağrısıyla, 2018 Mart ayında Taşkent'te "Afganistan'ın gelecek barış yolu" temasıyla uluslararası Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirilecek.

İlgili açıklama, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler "Güvenlik ile kalkınmanın karşılıklı bağımlılık içinde olduğunun örneği olarak Orta Asya ve Afganistan'da bölgesel ortaklık" konulu Dışişleri Bakanları yuvarlak masa toplantısında konuşan Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'dan geldi.

Taşkent toplantısı beklentilerini ve hedeflerini anlatan Kamilov, "Bu toplantıda Afganistan sorununun barışcıl çözümüyle ilgili ana prensipler konusunda ortak görüşe ulaşmayı, Afgan hükümeti ve muhalefet gruplarını müzakere masasına oturtmak için gereken mekanizmayı oluşturmayı, ve bu müzakere sürecini desteklemeyle ilgili uluslararası ortak adımlar üzerinde anlaşmağı hedefliyoruz" diye konuştu.

Toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Sekreteri Afganistan işleri temsilcisi Tadamichi Yamamoto, Orta Asya ülkeleri olan Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Afganistan, Rusya, Çin, ABD, Türkiye, Hindistan, İran, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları katılacağı bildirildi. - TAŞKENT