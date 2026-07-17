Çorum'u beğenmeyen Aubameyang, 250 bin nüfuslu şehrin takımına gitti

Süper Lig’in yeni ekibi Çorum FK’nin dünyaca ünlü golcü Pierre-Emerick Aubameyang’ı kadrosuna katmak için yürüttüğü transfer görüşmelerinde mutlu sona ulaşamadı.

AUBAMEYANG ÇORUM'U BEĞENMEDİ

Kırmızı-siyahlı yönetimin büyük uğraş verdiği Gabonlu yıldız, şehri gezdikten sonra Çorum’a tam anlamıyla ısınamadı ve bu nedenle transferden vazgeçti.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Foot Mercato'nun haberine göre; Aubameyang, yeniden La Liga'ya yükselen 250 bin nüfuslu bir şehrin takımı olan Deportivo de la Coruna ile anlaşmaya vardı. Deportivo'nun 37 yaşındaki yıldız için 1.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini devreye sokacağı belirtildi.

24 GOLE KATKI

Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan yıldız futbolcu 14 gol ve 10 asistlik performans göstermişti.