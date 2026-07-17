Haberler

Çorum'u beğenmeyen Aubameyang, 250 bin nüfuslu şehrin takımına gitti

Çorum'u beğenmeyen Aubameyang, 250 bin nüfuslu şehrin takımına gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, dünyaca ünlü golcü Aubameyang'ı transfer etme girişiminde bulunmuş, yıldız futbolcu şehri beğenmeyerek transfer olmak istememişti. Gabonlu yıldız, 250 bin nüfuslu bir şehrin takımı olan La Liga ekibi Deportivo de la Coruna ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig’in yeni ekibi Çorum FK’nin dünyaca ünlü golcü Pierre-Emerick Aubameyang’ı kadrosuna katmak için yürüttüğü transfer görüşmelerinde mutlu sona ulaşamadı.

AUBAMEYANG ÇORUM'U BEĞENMEDİ

Kırmızı-siyahlı yönetimin büyük uğraş verdiği Gabonlu yıldız, şehri gezdikten sonra Çorum’a tam anlamıyla ısınamadı ve bu nedenle transferden vazgeçti.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Foot Mercato'nun haberine göre; Aubameyang, yeniden La Liga'ya yükselen 250 bin nüfuslu bir şehrin takımı olan Deportivo de la Coruna ile anlaşmaya vardı. Deportivo'nun 37 yaşındaki yıldız için 1.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini devreye sokacağı belirtildi. 

24 GOLE KATKI

Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan yıldız futbolcu 14 gol ve 10 asistlik performans göstermişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar

İşte Oğuzhan Uğur'un gözaltı gerekçesi! Suçlamalar hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da

CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da
Bir anda yerle bir oldular! Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı

Onlar kaçtı, toz bulutu peşlerini bırakmadı! Saniyeler sonrası korkunç
Dünya Kupası finalini stattan izlemek isteyenler adeta servet ödeyecek

90 dakikalık eğlenceyi izlemenin bedeli vatandaşa 'Yok artık' dedirtti
Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar

Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

Babala TV'nin hesabına gelen parayı gören özel bankadan MASAK'a ihbar
Mide bulandıran görüntü! Genç kadın tuvalete girince fark etti

Duş almaya girdiğinde fark etti! Görüntü ortalığı fena karıştırdı
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında