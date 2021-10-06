Covid aşısı olmayı reddeden Hollanda Güzeli Dilay Willemstein, Miss World yarışmasından çekildi - Haberler
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BBC

Covid aşısı olmayı reddeden Hollanda Güzeli Dilay Willemstein, Miss World yarışmasından çekildi

BBC - Haberler | Dünya
Covid aşısı olmayı reddeden Hollanda Güzeli Dilay Willemstein, Miss World yarışmasından çekildi

Porto Riko'da düzenlenecek Dünya Güzellik Yarışması'nda (Miss World) Hollanda'yı temsil etme hakkı elde eden Dilay Willemstein, Covid aşısı olmayı reddettiği için yarışmadan çekildi.

Porto Riko'da düzenlenecek Dünya Güzellik Yarışması'nda (Miss World) Hollanda'yı temsil etme hakkı elde eden Dilay Willemstein, Covid aşısı olmayı reddettiği için yarışmadan çekildi.

Türkiye kökenli bir anne ile Hollandalı bir babanın çocuğu olan 21 yaşındaki Dilay Willemstein, Temmuz ayında Hollanda Güzeli seçilmişti.

Dans öğretmenliği ve modellik yapan Willemstein, güzellik yarışmasına geçmişiyle hesaplaşmak için katıldığını belirterek, ilkokuldan itibaren belli bir gruba ait olmadığı için zaman zaman dışlandığını söyledi.

Bu nedenle çok çalışarak, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Dilay, 9 aday arasından Hollanda Güzeli seçilerek, 16 Aralık'ta Porto Riko'da yapılacak Dünya Güzellik Yarışması'nda ülkesini temsil etme hakkını elde etti.

Ancak Willemstein yarışmaya katılabilmek için Covid aşısı yaptırma koşulu getirilmesi üzerine, Porto Riko'ya gitmeme kararı aldı.

'Kararımın arkasındayım'

Henüz aşı yaptırmaya hazır olmadığını söyleyen Willemstein, bu nedenle yarışmadan çekildiğini açıkladı.

Aldığı karardan pişman olmadığını söyleyen Dilay, AD gazetesine yaptığı açıklamada, "Kendimi rahat hissetmediğim bir şey yapsaydım daha çok pişman olurdum. Kararımın arkasındayım. Bu kapı kapanacak ama benim için yeni kapılar açılacak" dedi.

Dilay Willemstein çekilmesi nedeniyle Porto Riko'daki yarışmada Hollanda'yı ikincilik tacını taşıyam Lizzy Dobbe temsil edecek.

Bu arada aşılama oranın yüzde 80'lerde olduğu Hollanda'da, bugünden itibaren bağışıklık sorunu bulunan ve ciddi risk altındaki kişiler 3. doz koronavirüs aşısı için çağrılmaya başlandı

Covid aşısı olmayı reddeden Hollanda Güzeli Dilay Willemstein, Miss World yarışmasından çekildi

BBC
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