DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ'NDE BÜYÜKŞEHİR'DEN ANLAMLI YATIRIM

ERZURUM (Habermetre) - Adalet Bakanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde gerçekleştirilen Çocuk Adalet Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla gerçekleştirilen açılışa yoğun ilgi gösterildi. Bakan Gül, törende yaptığı konuşmada, Erzurum'da inşa edilen Çocuk Merkezi'nin Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıdığını bildirdi. Bakan Gül, "Türkiye'de, belki dünyada ilk olmak özelliğini taşıyan Çocuk Adalet Merkezi'ni Dünya Çocuk Hakları Günü'nde açmanın mutluluğunu ve heyecanı yaşıyoruz" dedi. "Şairin de dediği gibi 'Yaşamak berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır' Çocuklar için yapılan her güzel iş daima dünyayı iyileştirir ve güzelleştirir. Dünyayı mamur eder çocuğu, aileyi kadını merkeze alan bir toplum ve medeniyet daima geleceğe güvenle bakar. Bu görüşte, bu anlamlı bir eylem için açılış için bir aradayız" diyen Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti: "Çocuklarımızın her türlü kötü alışkanlıklardan korumak için suça sürüklenmesini önlemek için de en önemli siper aile yuvasıdır, ailedir. Aile de toplumumuz için ülkemiz için en önemli ve değerli bir kurumdur. Söz konusu çocuk ise nemelazım demeden her kurumun ve toplumun her bir bireyin bu konuda her türlü desteği göstermesi temel bir görevdir. Özellikle çocuk mahkemelerini yine bu anlamda ayrı bir mimari ile ve farklı bir tasarımla hep birlikte daha da güçlü bir şekilde onarmaya devam edeceğiz. Çocuk söz konusu olduğunda yargısal anlamda da özellikle çok önemli adımlar atıldı, bu davaların öncelikli görülmesine yönelik adım da yakın zamanda atıldı ve bu yargı sistemine dahil edildi. Özellikle 2005 yılında hayata geçen Çocuk Koruma Kanunu bu anlamda çocuğa verilen ehemmiyetin de bir göstergesidir. "

BAŞKAN SEKMEN: "EN BÜYÜK HEDEFİMİZ ÇOCUKLARIMIZA

HER ALANDA GELİŞMİŞ 'GÜÇLÜ VE LİDER BİR TÜRKİYE' BIRAKMAK"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bizim en büyük hedefimiz geleceğimiz olan çocuklarımıza her alanda gelişmiş 'Güçlü ve Lider bir Türkiye' bırakmaktır" dedi. Konuşmasında Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne vurgu yapan Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocukların her türlü hakkını güvence altına alan Çocuk Hakları Sözleşmesi, dünyada yaşanan değişimler arasında önemli bir gelişmeyi de ifade etmektedir.

Çocuklarımız insanlığın ve ülkemizin ortak ümidi, geleceği ve gerçek hazineleridir. Evlatlarımıza çağdaş yaşam imkanları sunmak, alacakları kaliteli eğitimle üretken bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, hepimizin ortak görevidir. Sevgiyi ve kardeşliği temsil eden, yaşamımızı her yönüyle güzelleştiren çocuklara tüm haklarının korunduğu yaşanabilir bir dünya bırakmak tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğudur. Toplumların gelişmişlik düzeyini ortaya koyan ve en önemli göstergelerden biri olarak kabul edilen Çocuk Hakları, aynı zamanda sosyal devlet olmanın da bir gereğidir. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı birey olarak yetiştirmek bizim başlıca vazifemizdir. Bir çocuk aileden ne görürse, dışarıya da onu yansıtır. Yüreğine sevgi ve saygı tohumu ekilen çocuk, geleceğe umut ışığı olmakla beraber, ülkesine en iyi düzeyde hizmet edecek bir fert olmaya adaydır. Onların yetişmesi için en iyi çabayı göstermeliyiz. Bizler de çocuklarımızın hem eğitimi hem de ahlaki davranışlarını benimsemeleri için çalışmalar sürdürmekteyiz. Huzur ve mutlu bir gelecek istiyorsak, onlara bırakacağımız en güzel miras; saygı ve hoşgörü olmalıdır. Çocuk Adalet Merkezimiz, bin 664 metrekarelik alanda inşa edildi. İçerisinde 70 kişilik fuaye ve bekleme alanı, duruşma salonu, çocuk hakimi odası, cumhuriyet başsavcısı odası, çocuk savcısı odaları, adli gözlem ve görüşme odalarının yer aldığı Merkezimiz de hukuki, psiko-sosyal destek odaları ve hizmet birimleri de bulunmaktadır. Yavrularımızın suça bulaşmalarını engellemek, suç ve suçluyla mücadeleyi sağlayacak olan bu güzel yatırımın yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şu konuya da vurgu yapmak istiyorum. 'Çocuk suç işlemez, çocuk hata yapar' Bizler yavrularımızın hata yapmaması için mutlu ve müreffeh bir gelecekte, modern bir şehirde yaşamaları için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam ediyoruz. " Konuşmaların ardından Çocuk Adalet Merkezi'nin açılışı yapıldı.

