Dünya çapında online burun estetiği kursu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Dünya çapında online burun estetiği kursu

29.11.2020 10:22 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:25
Dünya çapında online burun estetiği kursu

Farklı ülkeden yüzlerce doktor, alanında uzman 18 konuşmacının sunumlarını ve Doç. Dr. Süleyman Taş'ın canlı yayında gerçekleştirdiği cerrahi operasyonu izledi.

Farklı ülkeden yüzlerce doktor, alanında uzman 18 konuşmacının sunumlarını ve Doç. Dr. Süleyman Taş'ın canlı yayında gerçekleştirdiği cerrahi operasyonu izledi. Rinoplasti alanında dünyaya liderlik eden 'Kapalı Atravmatik Rinoplasti' kursu katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

'Kapalı Atravmatik Rinoplasti' kursunun 2'ncisi düzenlendi. Online olarak gerçekleştirilen kurs 2 gün sürdü. Kursa 36 farklı ülkeden yüzlerce doktor katıldı. Katılımcılar, alanında dünyaca tanınmış 18 farklı konuşmacının sunumlarını ve Doç. Dr. Süleyman Taş tarafından gerçekleştirilen canlı cerrahi operasyonu izledi. Kursa ABD'den İngiltere'ye, Hindistan'dan Tayland'a kadar pek çok farklı yerden katılımcı katıldı. Kursta 2 gün boyunca, dünyanın en önde gelen burun cerrahları tarafından geliştirilen yeni teknikler anlatıldı. Kursa Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği (ASPS), Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS), Rinoplasti Derneği (Amerikan) ve Avrupa Rinoplasti Derneği (RSE) destek verdi.

Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan Doç. Dr. Süleyman Taş, "Geçen sene yapılan, Kapalı Atravmatik Rinoplasti Kursu oldukça büyük bir kitleye ulaşmıştı ve yurt dışından gelen 350 yabancı doktor katılım göstermişti. Bu sene güncel bir olay olan koronavirüs nedeniyle güvenliği sağlamak için Kapalı Atravmatik Rinoplasti kursunun ikincisi online olarak düzenlendi. Kursa ABD'den İngiltere'ye, Hindistan'dan Tayland'a kadar pek çok farklı yerden katılımcı katıldı. Toplantıya Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği (ASPS), Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS), Rinoplasti Derneği (Amerikan) ve Avrupa Rinoplasti Derneği (RSE) destek verdi. Kursta dünyaca ünlü ve alanında uzman 18 burun cerrahı konuşmalar yaparak gerekli gelişmeleri aktardı. Bende bu gelişmeleri canlı cerrahi üzerinde göstererek nasıl uygulanabileceğini aktardım. Bu sene de geçen sene gibi ilgi oldukça yoğundu. Dünya çapında gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon ile burun estetiğinde dünyada liderlik yaptığımızı bir kez daha göstermiş olduk" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan '10 milyon liralık Mercedes ile geliyor' eleştirisine yanıt
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan "10 milyon liralık Mercedes ile geliyor" eleştirisine yanıt
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Çöl tozları geliyor ama bu kez uyarı çok ciddi! 'Vaka sayıları tahminden fazla artabilir'
Çöl tozları geliyor ama bu kez uyarı çok ciddi! "Vaka sayıları tahminden fazla artabilir"

"BURUNA HİÇ DOKUNMAMIŞ GİBİ AMELİYATLAR GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Burun ameliyatına ilişkin her aşamayı tekrar gözden geçirdiklerini belirten Doç. Dr. Taş, "Burun ameliyatına ilişkin yeni gelişmelerin hepsini katılımcı cerrahlarla buluşturduk. Ameliyatlarda dokulara olan hasarı en aza indirecek şekilde nasıl yapabiliriz diye düşünüyoruz. ve her geçen gün bir aşama daha kaydediyoruz. Böylece buruna hiç dokunmamış gibi bir ameliyatı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"CERRAHİ GÖSTERİMİ 4 FARKLI KAMERA AÇISI KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Canlı cerrahi ameliyatının katılımcı cerrahlara uygulamalı gösterildiğini söyleyen Doç. Dr. Taş, "Canlı cerrahi gösterimi 4 farklı kamera açısı kullanılarak gerçekleştirildi. Kapalı rinoplastide işlemler, burun ucu kesilmeden burun deliğinden girilerek yapıldığı için ayrıca endoskopik kamera görüntüsü de kullanıldı. Bu şekilde izleyicilerin, burun deliğinden girilerek burun içinde yapılan işlemleri bile rahatça görebilmesi sağlandı" ifadelerini kullandı.

"BURUN ESTETİĞİNDE DÜNYADA EN ÖN SIRADAYIZ"

Burun ameliyatında aldığımız sonuçların hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak düzeyde olduğunu söyleyen Doç. Dr. Taş, "Burun estetiğinde dünyada en ön sıradayız. Çünkü tüm teknolojik gelişmeleri ortaya koyan birçok bilimsel çalışma ülkemizden çıkıyor. Bu çalışmalara önderlik eden toplantılar da ülkemizde yapılıyor. Diğer ülkeler ise bu gelişmeleri takip etmek için düzenlediğimiz kurslara kongrelere katılıyor" dedi.

"PANDEMİDE BURUN AMELİYATINA TALEP ARTTI"

Doç. Dr. Taş, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Pandemi nedeniyle estetik cerrahi ameliyatlarının düşmesini beklerdik. Fakat gelen talepler öyle olmadı. Burun ameliyatına olan talep arttı. Çünkü insanlar maske altında nefes almanın zorluğunu yaşadı. Dolasıyla burun estetiğiyle ilgili başvuru sayılarımız ciddi oranda arttı. Bizlerde Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı uygulamalar ve gerekçelere dayanarak yüksek hijyen şartları altında bu ameliyatlarımızı gerçekleştiriyoruz."


Dünya çapında online burun estetiği kursu
Dünya çapında online burun estetiği kursu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Beylikdüzü'nde sınavlara hazırlık kursları artık online ve interaktif
Beylikdüzü'nde sınavlara hazırlık kursları artık online ve interaktif
Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi'nde Eğitime Online dersliklerde devam
Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi'nde Eğitime Online dersliklerde devam
Hindistan'da ülke çapında grev
Hindistan'da ülke çapında grev
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Garo Paylan İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan İrem Derici Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Şenol Güneş Samet Aybaba Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Tüm Haberler Bursa İsrail Nükleer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya çapında online burun estetiği kursu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 10:26:38. #1.15#
title